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    iPhone 8 ve iPhone X Türkiye satış fiyatları ne kadar?

    Hürriyet Haber
    15.10.2017 - 18:33 | Son Güncelleme:

    iPhone 8 ve iPhone X'in Türkiye satış fiyatları milyonlarca teknoloji meraklısı vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi haline geldi. Apple'ın büyük bir merakla beklenen ürünü iPhone 8'in Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatı belli oldu. Peki, iPhone 8 ve iPhone X Türkiye satış fiyatları ne kadar?

    Apple'ın uzun zamandan beri beklenen iPhone 8'in satış fiyatı belli oldu. Mobil iletişim operatörlerinde yer alan bilgilere göre iPhone 8'in 64 GB'lık modeli 4 bin 149 TL, iPhone 8 Plus 64 GB 4 bin 699'den başlıyor. iPhone 8'in 256 GB'lık modeli 4 bin 949 TL, iPhone 8 Plus'ın 256 GB'lık modeli ise 5 bin 499 TL'den satışa sunuluyor.

    4.7 inçlik ekrana sahip olan iPhone 8'in 64 GB'lıkmodelinin ABD'deki satış fiyatı 699 dolar. Aynı modelin 256 GB kapasiteye sahip olan seçeneği ise 849 dolardan satışa çıkıyor.

    iPhone 8 Plus'ın 64 GB'lık modelinin ABD'deki satış fiyatı ise 799 dolar olarak belirlendi. 256 GB'lık iPhone 8 Plus almak isteyen bir kullanıcı 949 doları gözden çıkarıyor.

    iPhone X'in 64 GB'lık modelinin fiyatı 999 dolar, 256 GB'lık modeli ise 1149 dolardan satılacak.

    KABLOSUZ ŞARJ ÖZELLİĞİ GELDİ

    İlk bakışta tasarım açısından iPhone 7 modelleriyle benzer görünen iPhone 8'in detaylarında önemli yenilikler var. Uzun zamandan beri metal kasa kullanan Apple, bundan vazgeçerek iPhone 8 modelleriyle arka yüzeyi cam bir tasarıma geçti.

    Özellikle altın rengi modelleri tasarım açısından dikkat çekiyor. iPhone 8 modellerin diğer dikkat çeken özelliği ise kablosuz şarj. Bu da kullanıcıları kablolardan kurtarmak açısından önemli bir özellik. Modelin A11 Biyonik işlemcisiyle performans da arttırıldı. Ayrıca kamera performansı ve pil performansı da iPhone 8'in dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

    Etiketler: iPhone satış fiyatı
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