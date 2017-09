iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ta yeni neler var? Almaya değer mi?

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus nihayet tanıtıldı; ancak görünüşte iPhone 7S olarak bile tanıtılabilecek bir ürün iPhone 8 adıyla geldi. Peki özellikler bakımından iPhone 8 ve iPhone 8 Plus arasında ne farklar var?



Ekranı, tasarımı

Her iki cihazda da alüminyum ve cam kasa bulunurken, iPhone 8 4.7 inç, iPhone 8 Plus 5.5 inçlik ekranla geliyor.



iPhone 8 7.3 mm kalınlığında, 138.4 mm boyunda ve 67.3 mm genişliğindeyken, iPhone 8 Plus 7.5 mm kalınlığında, 158.4 mm boyunda ve 78.1 mm genişliğinde



iPhone 8 Plus 202 gram, iPhone 8 148 gram ağırlıklarında.

İşlemci Yongası, RAM ve Depolama:

Her iki cihazda da 6 çekirdekli A11 Bionic çip bulunuyor.



Cihazlar 64 ve 256 GB olmak üzere iki farklı hafıza seçenekleri ile raflara çıkacak.







Bu başlık altındaki tek farklı nokta RAM miktarları: iPhone 8 2 GB, iPhone 8 Plus 3 GB RAM ile çıkıyor.

Kamera:

iPhone 8'de, f/1.8 diyafram açıklığına sahip tek bir 12MP kamera var.



iPhone 8 Plus'da çift 12MP kamera bulunyor ve birincil kamera iPhone 8’deki gibi f/1.8 diyafram açıklığına sahip. İkincil kamera bir telefoto lens, 2x optik zoom ve f/2.8 diyafram değeri sunuyor. Ki bu önemli fark, fotoğrafların sanat eserine dönüşmesini sağlıyor.







İkincil lens hem alan derinliği hem de Portre Aydınlatma modlarını iPhone 8 Plus’a özel kılıyor.



iPhone 8 Plus 6x'e kadar dijital zoom sunarken, iPhone 8 3x dijital zoom ile sınırlı.



Her iki cihazda da 7 MP FaceTime HD ön kamera bulunuyor.

Pil ömrü:

iPhone 8 = iPhone 7 ve iPhone 8 Plus = iPhone 7 Plus. Batarya konusunda ne yazık k i beklenen ilerleme kaydedilememiş durumda.



iPhone 8 Plus, 21 saate kadar konuşma süresi sunuyor. iPhone 8 sadece 14 saat konuşma süresi sunuyor.







Her iki telefon da Qi kablosuz şarj ve hızlı kablolu şarjı destekliyor.



Fiyatlar ve çıkış tarihleri

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 15 Eylül'de ön siparişe çıkacaklar. 22 Eylülde ise perakende mağazalarına dağıtılmış olacaklar.



iPhone 8, 64GB varyant için 699 $ fiyatla, 64GB iPhone 8 Plus ise 799 $ fiyatla satışa sunulacak.