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    iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ta yeni neler var? Almaya değer mi?

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 08:21 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 08:21

    iPhone X ile birlikte iPhone 8 ve iPhone 8 Plus da ortaya çıktı; ancak her iki telefonun da iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'tan tasarım olarak farklı olmadığı dikkat çekerken, teknik özellikler söz konusu olduğunda ise kayda değer bir fark görünmüyor. Peki iPhone 8 ve iPhone 8 Plus arasında ne fark var?

    iPhone 8 ve iPhone 8 Plus nihayet tanıtıldı; ancak görünüşte iPhone 7S olarak bile tanıtılabilecek bir ürün iPhone 8 adıyla geldi. Peki özellikler bakımından iPhone 8 ve iPhone 8 Plus arasında ne farklar var?

    Ekranı, tasarımı

    Her iki cihazda da alüminyum ve cam kasa bulunurken, iPhone 8 4.7 inç, iPhone 8 Plus 5.5 inçlik ekranla geliyor.

    iPhone 8 7.3 mm kalınlığında, 138.4 mm boyunda ve 67.3 mm genişliğindeyken, iPhone 8 Plus 7.5 mm kalınlığında, 158.4 mm boyunda ve 78.1 mm genişliğinde

    iPhone 8 Plus 202 gram, iPhone 8 148 gram ağırlıklarında.

    İşlemci Yongası, RAM ve Depolama:

    Her iki cihazda da 6 çekirdekli A11 Bionic çip bulunuyor.

    Cihazlar 64 ve 256 GB olmak üzere iki farklı hafıza seçenekleri ile raflara çıkacak.

    iPhone 8 ve iPhone 8 Plusta yeni neler var Almaya değer mi

    Bu başlık altındaki tek farklı nokta RAM miktarları: iPhone 8 2 GB, iPhone 8 Plus 3 GB RAM ile çıkıyor.

    Kamera:

    iPhone 8'de, f/1.8 diyafram açıklığına sahip tek bir 12MP kamera var.

    iPhone 8 Plus'da çift 12MP kamera bulunyor ve birincil kamera iPhone 8’deki gibi f/1.8 diyafram açıklığına sahip. İkincil kamera bir telefoto lens, 2x optik zoom ve f/2.8 diyafram değeri sunuyor. Ki bu önemli fark, fotoğrafların sanat eserine dönüşmesini sağlıyor.

    iPhone 8 ve iPhone 8 Plusta yeni neler var Almaya değer mi

    İkincil lens hem alan derinliği hem de Portre Aydınlatma modlarını iPhone 8 Plus’a özel kılıyor.

    iPhone 8 Plus 6x'e kadar dijital zoom sunarken, iPhone 8 3x dijital zoom ile sınırlı.

    Her iki cihazda da 7 MP FaceTime HD ön kamera bulunuyor.

    Pil ömrü:

    iPhone 8 = iPhone 7 ve iPhone 8 Plus = iPhone 7 Plus. Batarya konusunda ne yazık k i beklenen ilerleme kaydedilememiş durumda.

    iPhone 8 Plus, 21 saate kadar konuşma süresi sunuyor. iPhone 8 sadece 14 saat konuşma süresi sunuyor.

    iPhone 8 ve iPhone 8 Plusta yeni neler var Almaya değer mi

    Her iki telefon da Qi kablosuz şarj ve hızlı kablolu şarjı destekliyor.

    Fiyatlar ve çıkış tarihleri

    iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 15 Eylül'de ön siparişe çıkacaklar. 22 Eylülde ise perakende mağazalarına dağıtılmış olacaklar.

    iPhone 8, 64GB varyant için 699 $ fiyatla, 64GB iPhone 8 Plus ise 799 $ fiyatla satışa sunulacak.

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