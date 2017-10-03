iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkıyor.. İşte o tarih

Apple'ın 12 Eylül'deki dev etkinliğinde duyurduğu yeni telefonları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 20 Ekim'de Türkiye'de satışa çıkıyor. Peki iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye fiyatları nasıl? Hangi özelliklerle geliyor?

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye çıkış tarihi kesinleşti. 20 Ekim itibariyle Türkiye genelinde satışa sunulması beklenen yeni iPhone 8'lerin özelliklerine gelince... En büyük değişikliklerden biri düzelen ekran kasa oranı ve yeni ekran teknolojisi olması bekleniyordu. iPhone 6 modelinden beri süregelen tasarım anlayışı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile birlikte aynı şekilde devam etmişti.

Bu kez çerçevesiz telefonların döneminde Apple da kayıtsız kalamayacak gibi görünüyordu ama yine öyle olmadı. 4.7 inç olacak olan iPhone 8, iPhone 6’dan beri gelen standart iPhone ölçülerini ve görünüşünü bize sunuyor.

Tasarım tarafında çok fazla şey değişmezken ilk kez kasa cam ile kaplandı. Bu gerçekten de tasarım tarafında önemli bir yenilik olarak göze çarpıyor. Çelikle güçlendirilmiş olan bu kasa %50 daha da güçlendirilmiş durumda.





Kasa ölçüleri ise 143.5 x 71 x 7.3 mm olarak belirlenmiş. IP68’e sahip olan cihaz suya ve toza karşı büyük bir koruma sağlıyor.

iPhone 8’de, iPhone X ve 8 Plus modelinde kullanılan, toplamda 6 çekirdekli Apple 11 Bionic işlemcisi kullanılıyor.

Ayrıca bu işlemci A10’a göre yüzde 25 daha iyi performans sağlarken, çoklu çekirdek performansında bu farkı yüzde 70’e kadar çıkartabilecek.

Yenilenen işlemcinin 2 çekirdeği yüksek performans modunda çalışacakken, diğer 4 çekirdeği ise daha az güç isteyen durumlarda çalışacak.

RAM tarafındaysa iPhone 7’deki gibi iPhone 8, 2 GB bellek kullanılacak.

Bağlantı tarafındaysa Bluetooth 5, LTE-A gibi yenilikçi standartlar bizleri bekliyor. Ayrıca Apple Pay’e özel olarak NFC sistemi de cihazda bulunuyor.

Ana kamera sensörü ise 12 MP olacak. Uzun süre 12 MP‘de kalan iPhone modelleri bu kez önemli bir MP artışı ile gelecek diye düşünüyorduk ama böyle bir şey yaşanmadı.





iPhone 8 kamerası ise inanılmaz bir video performansı ile geliyor. Kamera 4K çözünürlükte 60fps kayıt yapabilecek. Ayrıca 1080p’de bu hız 240fps’ye çıkacak.

Ön kamera tarafında ise yine 7 MP kamera kullanılıyor. Arka kamerada f/1.8 diyafram değerini devam ettiren Apple, ön kamerada ise f/2.2 diyaframı tercih etmiş. Kamera tarafında iPhone 8 Plus ve iPhone X’teki geliştirmelerin altında kalan iPhone 8, iPhone 7’ye göre yeni iyileştirmelerden faydalanabilen ve video performansı artırılmış bir model olarak dikkat çekiyor.





Henüz batarya tarafında net bir rakam paylaşılmasa da pil ömrünün iPhone 7 ile benzer olması bekleniyor. Ayrıca iPhone 8’de ilk kez kablosuz şarj desteği de kullanılmış olacak.

Bunlara ek olarak hızlı şarj desteğinin de geldiğini hatırlatalım.

iPhone 8'in Türkiye fiyatı henüz belli değil; yurtdışında ise 699 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

iPhone 8 Plus özellikleri

Ekran: 5.5 inç, 1080 x 1920 piksel, 3D Touch, True Tone

İşlemci: Apple A11 Bionics

RAM: 3 GB RAM

Depolama: 64 ve 256 GB depolama alanı

Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.8 ve 12 megapiksel f/2.8

Ön Kamera: 7 megapiksel, f/1.7 diyafram açıklığına sahip.

İşletim Sistemi: iOS 11

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS





Yeni iPhone modellerine güç veren Apple A11, 4 tanesi düşük güç tüketimine sahip Mistral ve 2 tanesi üst seviye performans sunan Monsoon olmak üzere toplamda 6 adet işlemci çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.

iPhone 7 serisinde yer alan A10 Fusion’a göre yüzde 70 daha fazla performans sunan Apple A11, grafik tarafında ise yüzde 30 daha fazla performans sunarken, A10’a göre çok daha az enerji tüketiyor.

5.5 inçlik Retina HD bir ekranın yer aldığı akıllı telefon, 3D Touch teknolojisine ev sahipliği yaparken, oldukça geniş renk gamutu sayesinde renklerin en canlı haliyle görüntülenebilmesini sağlıyor.

Çözünürlük tarafında herhangi bir değişikliğe gitmeyen Apple, iPhone 8 Plus’ın ekranında kullanıcılara 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 401 ppi piksel yoğunluğu sunuyor.

Apple A11 yonga setinin içerisinde yer alan yeni görüntü sinyal işlemcisi iPhone 8 Plus’ın, düşük ışık koşullarında çok daha başarılı işler çıkarmasına ve yüksek çözünürlüklü video kaydı gerçekleştirebilmesine imkan tanıyor.





Zira, iPhone 7 Plus modelinde olduğu gibi arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde iki adet kameraya ev sahipliği yapan iPhone 8 Plus, 4K çözünürlükte 60 fps video kaydı gerçekleştirebiliyor.

iPhone 7 Plus ile benzer bir şekilde birisi f/1.8 diğeri ise f/2.8 diyafram aralığına sahip olan bu kameralar, True Tone Flash ile güçlendiriliyor.

Artırılmış gerçekliğin ön plana çıkarıldığı iPhone 8 Plus ile birlikte Portrait Lighting isimli yeni bir özelliği kullanıma sunan Apple, bokeh efekti konusunda çok daha başarılı işlere imza atıyor.

3 GB RAM’e ev sahipliği yapan akıllı telefon, 64 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği ile karşımıza çıkıyor.