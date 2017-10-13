iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye ön sipariş tarihi açıklandı

iPhone kullanıcılarının merakla beklediği haber nihayet geldi. 12 Eylül'de tanıtımı gerçekleştirilen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, çok yakında Türkiye'de resmen satışa çıkacak.

Apple'ın yeni akıllı telefon modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 13 Ekim'de ön siparişe çıkacak, 20 Ekim'de ise satışta olacak. Yani yarından itibaren ön sipariş verebilir, 20 Ekim'de ise mağazalardan satın alabilirsiniz.

iPhone 8 ve 8 Plus, her ne kadar tasarım itibarıyla iPhone 7’den çok ileri gidemese de, teknik anlamda oldukça iyi sinyaller veriyor. Apple A11 Bionic yonga setiyle birlikte gelen cihaz, selefine göre hayli yüksek performans sergiliyor. 4 çekirdekli işlemci, A10 Fusion’a göre yüzde 25 fazla iyi performans veriyor. Ayrıca çoklu çekirdek ile bu fark yüzde 70’e kadar çıkabiliyor.

Cihazda beklenenin aksine 3GB değil 2GB RAM kullanılıyor. Apple’ın burada bir iyileştirme yapmaması, telefonun hanesine eksi olarak yazılabilir. iPhone 8 ve 8 Plus’ın dahili hafızası ise 64 ve 256 GB.

12-megapiksel kamerası bulunan iPhone 8’de 4 LED flaş desteği bulunuyor. Kamerada dikkat çeken en büyük yenilik ise yenilenen video kaydı. Zira artık iPhone 8, 60 fps’de 4K video çekebiliyor. Bu da görüntünün çok daha akıcı olacağı anlamına geliyor. Ayrıca Slow Motion çekimlerde ise 240 fps çekim elde edilebiliyor.

Selfie kamerası olarak Apple, tıpkı iPhone 7’de olduğu gibi 7-megapiksellik bir ön kamera tercih etti. Fakat iPhone 8’de bu kameranın diyafram aralığı çok daha fazla olacak ve böylece düşük ışıkta ön kamera daha net görüntü verecek.

iPhone 8'de beklenen nihayet oldu ve kablosuz şarj özelliği eklendi. Böylece yeni İPhone'a sahip olan kullanıcılar, kablosuz şarj cihazıyla birlikte bu özellikten faydalanabilecek.