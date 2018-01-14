iPhone 8 ve iPhone 7'lerde yavaşlama sorunu var mı?

Geçtiğimiz gün Apple'ın Meltdown ve Specter adlı açıkları kapatmak için yayınladığı son güncellemenin ardından iPhone 6 cihazında çok ciddi bir performans düşüşü olduğu ortaya çıkmıştı. Bu düşüşün %40'lara vardığı söyleniyordu. Oysa Apple bu güncellemeden sonra yalnızca Safari performansında ufak bir düşüş olabileceği konusunda uyarmıştı. Bu konuda tartışmalar devam ediyor. Peki daha yeni modeller, iPhone 7 ve iPhone 8'de güncelleme sonrası yavaşlama oldu mu?

Bu konuyla ilgili GSMArena sitesi test sonuçlarını yayınladı. iPhone 8 Plus modelinde önce iOS 11.1.2 sürümüyle sonrasında ise iOS 11.2.2 güncellemesiyle Geekbench ve AnTuTu testleri gerçekleştirilmiş. Yapılan testlerde ise herhangi bir yavaşlama görülmezken, çok yakın rakamlar söz konusu.

Güncellemenin yeni cihazlara etki etmemesi ve eski cihazlara etki etmesinin sebebi konusunda ise Apple tarafından resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ülkemizdeki kullanıcılardan ise bataryadan tutun işlemci performansına kadar birçok konuda bir düşüşten söz ediliyor.