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    iPhone 8 ve Galaxy S8 tek bedende buluşsaydı...

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 06:49 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 06:49

    Kimimiz merakla iPhone 8'i bekliyor; kimimiz ise Galaxy S8'e laf söyletmiyoruz. Peki bu iki canavar telefon tek bir kasada birleşse nasıl görünürdü?

    Apple'ın iPhone'uyla Samsung'un Galaxy telefonlarının bir bebeği olsaydı nasıl görünürdü? Bu sorunun cevabını merak eden TechRadar, yukarıda gördüğünüz videoyu ve konsepti hazırladı.

    Sitenin iSung adını verdiği telefon, iPhone ve Samsung Galaxy serisinin en iyi yanlarını bir araya getiriyor. "Kenarsız" ekran, çift kamera, ekrana entegre parmak izi tarayıcısı gibi özelliklerle gelen cihazda çift arka kamera da var.

    Site daha önce Galaxy S4 ve iPhone'u bir araya getiren bir iSung konsepti daha hazırlamıştı. 2012'de hazırlanan konsepti merak ediyorsanız, buradan izleyebilirsiniz.

    Etiketler: iphone 8 , galaxy s8 , telefon , apple , samsung
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