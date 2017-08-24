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    iPhone 8 ve Galaxy Note 8 yan yana görüntülendi!

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 13:22Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 13:22

    Samsung’un geçtiğimiz gün tanıttığı Galaxy Note 8 ve Apple’ın önümüzdeki günlerde satışa sunacağı iPhone 8 aynı karede görüntülendi.

    Geçtiğimiz gün düzenlenen özel bir etkinlikte Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 8 tüm dünyaya tanıtıldı. Ülkemizde de düzenlenen bir etkinlik ile tanıtılan Note 8 özellikle Türkiye fiyatı ile bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Ülkemizde 5000 TL’lik fiyatı ile raflardaki yerini alacak olan Note8 ilk günden iPhone 8 ile yan yana görüntülendi.

    Elbette görüntülerdeki iPhone 8, sadece sızdırılan CAD şemalarından üretilmiş bir prototip. Dolayısıyla çalışan bir cihaz değil. Fakat yine de iki telefonun yanyana durduklarında nasıl görüneceklerine dair önemli bilgiler veriyor.

    Öncelikle şunu belirtelim. Elbette iki telefon üst segment olsalar da farklı kategorilerde bulunuyorlar. Zira Note8 daha çok phablet tarafında kategorize edilirken, iPhone 8 ise daha çok S8 ile kıyaslanacak boyutlara sahip.

    Zira iPhone 8’in boyutları 143.5x71x7.5 şeklinde lanse edilirken, Note8’in boyutları ise 162.5×74.8×8.6mm. Sadece bu rakamlara bakarak bile arada ne derece bir farkın bulunduğunu anlamamız mümkün.

    Öte yandan iki cihazı tasarım açısından karşılaştıracak olursak, gerek Note8’in gerekse de iPhone 8’in son derece başarılı hatlara sahip olduğunu dile getirebiliriz. Apple’ın iPhone 8’de kullanacağı uçtan uca OLED ekranı telefonun son derece şık görünmesine zemin hazırlıyor. Samsung’un S8 ile kullanmaya başladığı Infinity Display teknolojisi zaten son derece başarılıydı. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri iki telefonun yanyana görüntüleri ile başbaşa bırakalım.

    Etiketler: samsung , galaxy note 8 , iphone 8 , apple , telefon
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