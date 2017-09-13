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    Hürriyet >Teknoloji>iPhone 8 satışa çıkıyor, peki iPhone 7'den ne farkı var?

    iPhone 8 satışa çıkıyor, peki iPhone 7'den ne farkı var?

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 13:46 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 13:46

    iPhone 8, görünümüyle iPhone 7’den pek de farklı değil.  iPhone 7’ye dört çekirdekli Apple 11 Bionic işlemcisi güç veriyor. Dört çekirdekli işlemci yoğun iş gücü altında sağlam iş çıkartabilecek. Ayrıca bu işlemci A10'a göre yüzde 25 daha iyi performans sağlarken, çoklu çekirdek performansında bu farkı yüzde 70'e kadar çıkartabilecek.

    iPhone 8 ortaya çıktı. Öncelikle RAM tarafında iPhone 7 Plus modellerinde olduğu gibi 2 GB bellek kullanılacak. Bağlantı tarafındaysa Bluetooth 5, LTE-A gibi yenilikçi standartlar bizleri bekliyor. Ayrıca Apple Pay'e özel olarak NFC sistemi de cihazda bulunuyor. Ana kamera sensörü ise 12 MP olacak. Uzun süre 12 MP'de kalan iPhone modelleri bu kez önemli bir MP artışı ile gelecek diye düşünüyorduk ama böyle bir şey yaşanmadı. Yine de arttırılmış gerçeklik söz konusu olduğunda iPhone 8 kamerasının söyleyecek çok fazla şeyi var.

    iPhone 8 kamerası ise inanılmaz bir video performansı ile geliyor. Kamera 4K çözünürlükte 60fps kayıt yapabilecek. Ayrıca 1080p'de bu hız 240fps'ye çıkacak.

    Ön kamera tarafında ise yine 7 MP kamera kullanılacak ama bu kez diyafram açıklığının çok daha fazla olması bekleniyor. Böylece çok eleştirilen ön kamera düşük ışıkta net görüntü verebilecek.

    Görünüşe göre cihaz, iPhone 7 ile aynı kasa boyutuna sahip olacak fakat içerisinde daha uzun kullanım ömrü sağlayacak olan bir batarya yer alacak. Hatırlarsanız iPhone 7'nin bataryası 1.960 mAh, iPhone 7 Plus'ın bataryası ise 2.900 mAh kapasiteye sahipti.

    Bu arada iPhone 8'de kablosuz şarj teknolojisi de bulunuyor.

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