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    iPhone 8 şarj girişi değişiyor mu? Eski kablolar çalışacak mı?

    Hürriyet Haber
    10.09.2017 - 10:40 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 10:40

    iPhone 8 geliyor gelmesine; ancak akıllardaki soru şu: iPhone 8 ile birlikte şarj girişi değişiyor mu? Lightning girişi yerini başka bir standarda bırakacak mı? İşte kullanıcıların iPhone 8 ile ilgili kafasını karıştıran sorunun o yanıtı...

    iPhone 8 ile birlikte yeni bir dönem başlıyor: Apple’ın kablosuz şarj teknolojisine geçmesi muhtemelen lightning portunu da kaldırması demek. iPhone 7 ile kulaklık jakını kaldıran Apple için lightning portunu kaldırmak çok uzak bir düşünce değil.

    iPhone 7 ile birlikte tanıtılan ama satışı ertelenen kablosuz AirPods kulaklıklar aslında Apple’ın kablosuz teknolojiye geçeceğine dair ilk belirtiydi. Apple, muhtemelen bir kaç yıl içinde kablolardan tamamen kurtulacak.

    Şu anda iOS cihazlar için tek kablolu bağlantı noktası şarj girişi. Bu aynı zamanda kulaklık için de bir bağlantı noktası. Kablosuz şarj ile birlikte Apple bu bağlantı noktasını kaldırabilir. Kablosuz kulaklıkların fiyatını aşağıya çekerek yada iPhone kutu içeriğine kablosuz kulaklık ekleyerek tamamen kablosuz bir iPhone kullanımına merhaba dememizi sağlayabilir.

    Apple, lightning portunu kaldırırsa iPhone’u jailbreak yapmak da zorlaşacak. Çünkü iOS 9.3.3 jailbreakteki bilgisayarsız yönteme kadar jailbreak için her zaman bilgisayar şarttı. Eğer hackerlar yine safari üzerinden jailbreak yöntemi çıkaramazlarsa jailbreake elveda diyebiliriz.

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