iPhone 8 Plus'ın pili şişiyor, kasasını patlatıyor!

iPhone 8 Plus’larda yaşanan bir sorun, bataryanın şişmesini ve telefonun arka tarafının dışarı doğru çıkmasına neden oluyor. Anthony Wu adlı kullanıccı Toronto, Kanada'dan Pazar günü yeni bir iPhone 8 Plus satın aldı ve kutudan çıkardığını söyledi. Ancak iddialara göre Wu, Pazartesi gününe kadar cihazı iade etmek zorunda kaldı. Zararın nedeni, iPhone'da şişen ve arka kapağa baskı oluşturan arızalı bir pil.

iRepair atölyelerinde sıkça rastlanmaya başlanan bu olayın neden yaşandığı hala bilinmiyor. Apple’n kutusunda gelen güç adaptörü ve Lightnin to USB kablosu kullanılarak şarj edildiği iddia edilen telefonların sayısı 5’e yükseldi. Tayvan, Japonya, Hong Kong, Yunanistan ve son olarak Kanada’da yaşanan bu olayın farklı ülkelerde oluşması tepki çekmeye başladı.

İlk iki rapordan sonra, bir Apple sözcüsü, MacRumors'a, şirketin konunun "farkında olduğunu ve sorunla ilgilendiğini" söyledi. Ancak şirket, soruşturma durumuyla ilgili güncelleme isteğine hemen yanıt vermedi. Apple'ın aygıtlarıyla ilgili olası olası güvenlik sorunlarına rutin olarak baktığını da belirtelim.





Milyonlarca iPhone'u yurt dışı üretim hattından çıkarmak ve böylece milyonlarca lityum iyon pil üretilmekle birlikte, endüstride arızalı ünitelerin çok düşük bir yüzdesi olması yaygın bir durum.

Bu nedenle, milyonlarca cihazdan ibaret olan beş iPhone 8 Plus pil arızası davası, bu noktada tam anlamıyla bir endişe kaynağı değil ancak, daha büyük bir trendin gelişip gelmediğini görmek için durumu izlemeye devam edeceğiz.

Karşılaştırıldığında, Samsung'un cihazı geri çağırıp durdurmasından önce pil ile ilgili önemli arızaları bulunan yüzlerce Galaxy Note 7 cihazı vardı. Bazı cihazlar da yandı ve FAA'ya uçakta kabin içi kullanımını yasaklamak için daha da fazla güvenlik riski doğurdu.

Uzun süren bir araştırmanın ardından Samsung, Galaxy Note 7'nin pilinde bir tasarım kusurunun olduğunu kabul etti.