Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>iPhone 8 Plus'ın pili şişiyor, kasasını patlatıyor!

    iPhone 8 Plus'ın pili şişiyor, kasasını patlatıyor!

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 08:24 | Son Güncelleme:

    Henüz Türkiye'de satışa sunulmayan iPhone 8 Plus'larda can sıkıcı bir sorun yaşanıyor. Küçük ama artan sayıdaki iPhone 8 Plus sahipleri, olası pil arızası nedeniyle cihazlarının bataryalarının şişmesinden şikayetçi. Şu ana kadar patlama olayı gerçekleşmedi ama sorun nedeniyle arka kapak dışarı doğru çıkıyor.

    iPhone 8 Plus’larda yaşanan bir sorun, bataryanın şişmesini ve telefonun arka tarafının dışarı doğru çıkmasına neden oluyor. Anthony Wu adlı kullanıccı Toronto, Kanada'dan Pazar günü yeni bir iPhone 8 Plus satın aldı ve kutudan çıkardığını söyledi. Ancak iddialara göre Wu, Pazartesi gününe kadar cihazı iade etmek zorunda kaldı. Zararın nedeni, iPhone'da şişen ve arka kapağa baskı oluşturan arızalı bir pil.

    iRepair atölyelerinde sıkça rastlanmaya başlanan bu olayın neden yaşandığı hala bilinmiyor. Apple’n kutusunda gelen güç adaptörü ve Lightnin to USB kablosu kullanılarak şarj edildiği iddia edilen telefonların sayısı 5’e yükseldi. Tayvan, Japonya, Hong Kong, Yunanistan ve son olarak Kanada’da yaşanan bu olayın farklı ülkelerde oluşması tepki çekmeye başladı.

    İlk iki rapordan sonra, bir Apple sözcüsü, MacRumors'a, şirketin konunun "farkında olduğunu ve sorunla ilgilendiğini" söyledi. Ancak şirket, soruşturma durumuyla ilgili güncelleme isteğine hemen yanıt vermedi. Apple'ın aygıtlarıyla ilgili olası olası güvenlik sorunlarına rutin olarak baktığını da belirtelim.

    iPhone 8 Plusın pili şişiyor, kasasını patlatıyor

    Milyonlarca iPhone'u yurt dışı üretim hattından çıkarmak ve böylece milyonlarca lityum iyon pil üretilmekle birlikte, endüstride arızalı ünitelerin çok düşük bir yüzdesi olması yaygın bir durum.

    Bu nedenle, milyonlarca cihazdan ibaret olan beş iPhone 8 Plus pil arızası davası, bu noktada tam anlamıyla bir endişe kaynağı değil ancak, daha büyük bir trendin gelişip gelmediğini görmek için durumu izlemeye devam edeceğiz.

    Karşılaştırıldığında, Samsung'un cihazı geri çağırıp durdurmasından önce pil ile ilgili önemli arızaları bulunan yüzlerce Galaxy Note 7 cihazı vardı. Bazı cihazlar da yandı ve FAA'ya uçakta kabin içi kullanımını yasaklamak için daha da fazla güvenlik riski doğurdu.

    Uzun süren bir araştırmanın ardından Samsung, Galaxy Note 7'nin pilinde bir tasarım kusurunun olduğunu kabul etti.

    Etiketler: apple , iphone 8 , iphone 8 plus , telefon
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri