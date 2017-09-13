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    iPhone 8 Plus tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 13:47 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 13:47

    iPhone 8 Plus'ın detaylarına geçiş yapmadan önce kısaca bir bilgi vermek gerekirse, 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana ve Apple A11 yonga setine ev sahipliği yapan cihaz, iOS 11 ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

    Yeni iPhone modellerine güç veren Apple A11, 4 tanesi düşük güç tüketimine sahip Mistral ve 2 tanesi üst seviye performans sunan Monsoon olmak üzere toplamda 6 adet işlemci çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.

    iPhone 7 serisinde yer alan A10 Fusion'a göre iki çekirdek ile yüzde 25, çoklu çekirdek anlamında ise yüzde 70 daha fazla performans sunan Apple A11, grafik tarafında yüzde 30 daha fazla performans sunarken, A10'a göre neredeyse yüzde 50 daha az enerji tüketiyor. 

    5.5 inçlik Retina HD bir ekranın yer aldığı akıllı telefon, 3D Touch teknolojisine ev sahipliği yaparken, oldukça geniş renk gamutu sayesinde renklerin en canlı haliyle görüntülenebilmesini sağlıyor.

    Zira, iPhone 7 Plus modelinde olduğu gibi arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde iki adet kameraya ev sahipliği yapan iPhone 8 Plus, 4K çözünürlükte 60 fps video kaydı gerçekleştirebiliyor. Yine iPhone 7 Plus ile benzer bir şekilde birisi f/1.8 diğeri ise f/2.8 diyafram aralığına sahip olan bu kameralar, özellikle bokeh efektli fotoğraflar konusunda artık çok daha başarılı. 

    3 GB RAM'e ev sahipliği yapan akıllı telefon, 64 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği ile karşımıza çıkıyor.

    799 dolar başlangıç fiyatına sahip olan ve gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan iPhone 8 Plus için ön siparişler 15 Eylül günü, teslimatlar ise 22 Eylül'de başlayacak.

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