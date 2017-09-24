iPhone 8 parçalarına ayrıldı! İçinden bu çıktı

iPhone 8 dünya çapında piyasaya sürüldü, ve birilerinin onu söküp içini karıştırması da çok uzun sürmedi. Popüler cihazları sökmesi ile tanınan iFixit, iPhone 8'i hemen söktü ve içinde neler olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Cihazın iç yapısı iPhone 7'ye oldukça benziyor, ancak yakından bakıldığında farklar ortaya çıkıyor.

İlk fark edilen detaylar arasında, daha önce de iddia edildiği gibi cihazın pili 1,821mAh. Tam şarjlı halinde 6.96Wh enerji sağlayabiliyor. Buna kıyasla iPhone 7'nin pili 1,960mAh ve 7.45Wh değerlerine sahipti, Samsung Galaxy S8 ise 3,000mAh ve 11.55Wh değerlerine sahip. Değerler düşük olsa da Apple, verimlilik gelişimi sayesinde iPhone 8'in en az iPhone 7 kadar uzun pil ömrüne sahip olduğunu söylüyor.





Söküm sırasında ayrıca 2GB LPDDR4 RAM bulundu, bu da iPhone 7'nin belleği ile aynı, ancak A11 işlemci bu belleğin de daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.

Diğer bariz farklar arasında kablosuz şarj bobini ve daha kolay tamir edilir bir iç yapı bulunuyor. Bununla beraber yeni Lightning port desteği oldukça sağlam ve uzun ömürlü görünüyor.

Sonuç olarak iPhone 8 bir kaç yenilik dışında iç tasarım olarak da iPhone 7'ye benziyor. Büyük yenilikler bekleyen hayranlar iPhone X'in sökülmesi için zor sabrediyor.



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