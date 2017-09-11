iPhone 8 ne zaman Türkiye'ye gelecek?

Phone 8'i bekleyenlere kötü bir haberimiz var. Apple’ın önümüzdeki hafta salı günü tanıtacağı iPhone 8 için geri sayım başladı. Teknoloji dünyasının dört gözle beklediği iPhone 8 beklenen çıkış tarihinden sonra satışa sunulabilir. Dün paylaştığımız bir haberde iPhone 8’in 15 Eylül’de ön siparişe açılacağı ve 22 Eylül’de dünyanın bellki ülkelerinde piyasaya sürüleceği ortaya çıkmıştı.

TechCrunch’ın aktardığı yeni habere göre iPhone 8, 15 Eylül’de ön siparişe sunulsa da telefonun piyasaya çıkış tarihi gecikecek. Apple’ın ilk etapta iPhone 7s ve iPhone 7s Plus sevkiyatı gerçekleştireceğini belirten TechCrunch, merakla beklenen iPhone 8’deki OLED ekrandan ötürü çıkış tarihinin gecikeceğini belirtiyor. TechCrunch’ın paylaştığı bilgiler gerçekten doğruysa çerçevesiz ekranlı iPhone 8’in çıkışı ekim ayını bulabilir. Telefonun ekim ayında Amerika’ya satışa sunulması durumunda Türkiye’deki çıkış tarihinin de gecikeceğini belirtmek istiyoruz.



log.com.tr'nin haberine göre 5,8 inçlik OLED ekranla geleceği konuşulan iPhone 8’in A11 Fusion işlemcisinden güç alacağı iddia ediliyor. Ana ekran tuşu yerine yüz tanıma sisteminin yer alacağı belirtilen telefonun kablosuz şarj teknolojisine destek vereceği söyleniyor. Çerçevesiz ekranıyla fark yaratmasını beklediğimiz iPhone 8, Apple’ın yeni kampüsü Apple Park’ta Steve Jobs Theatre adında bir tiyatro salonunda tanıtılacak. 64 GB, 256 GB ve 512 GB hafıza seçeneklerine sahip olacağı iddia edilen iPhone 8’in aTürkiye’de 5.000 TL‘nin üzerinde bir fiyattan satışa sunulmasını bekliyoruz.