iPhone 8 ne zaman satışa çıkacak? Fiyatlar ne kadar olacak?

iPhone 8 ne zaman tanıtılacak sorusu nihayet yanıtını buldu. 12 Eylül'de Türkiye saati ile 19:00 sularında iPhone 8 ilk kez karşımıza çıkacak. Bugüne kadar pek çok fotoğrafı internete düşen iPhone 8 ile birlikte iOS 11 de duyurulacak ve telefonun tanıtılmasının üzerinden birkaç gün geçmesiyle tüm iPhone kullanıcılarına sunulacak. Peki iPhone 8 nasıl olacak dersiniz?

Apple'dan yeni ara kablo geliyor!

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile kulaklık girişini kaldıran Apple, yeni bir kablo ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bağlantı kablosunun adı 'Ultra Accessory Connector'... Söz konusu kablonun kulaklıklarda kullanılmak üzere geliştirildiği belirtiliyor. Zira iPhone 7 ve 7 Plus ile birlikte pek çok kullanıcının eski kulaklıkları yeni cihazlar ile uyumsuz hale gelmişti. Yeni kablonun hem USB-C hem de Lightning'den daha küçük olduğu belirtiliyor. Yani bu gerçekleşirse eski şarj kablolarınız hiçbir işe yaramayacak!

iPhone sizi gözünüzden tanıyacak!

Apple'ın iPhone 8'de ilk kez parmak izi sensörünü kaldırıp, ekran alanını genişleterek kullanıcıların telefonu açmaları için göz bebeğini kullanmasını istiyor.

Yani ekran kilidini açarken artık parmak izinizi vermek veya şifre girmek yerine telefonun ön yüzüne bakmanız yeterli olacak!

iPhone'lar artık kablosuz şarj olacak!





Dünyanın önde gelen Apple analistlerinden biri olan Ming-Chi Kou’nun iddialarına göre iPhone 8 kablosuz şarj özelliği ile gelecek. Kou’nun iddialarını diğerlerinden farklı kılan yönü ise, Apple’ın artık iPhone kutusuna lightling kablo yerleştirmeyeceğini söylemesi. Bir diğer iddia ise bu kablosuz şarj aparatının, iPhone’dan ayrı satılacak olması. Alışık olduğumuz kablosuz şarj cihazlarından farklı bir çalışma sistemine sahip olan bu aparat sayesinde, telefonumuz elimizde de şarj olmaya devam edebilecek.

iPhone 8 ile birlikte pil sorunu tarih oluyor

iPhone 8’in iç yapısı tamamen baştan tasarlanıyor. OLED ekranla gelmesi beklenen modelde devre kısmı küçültülüyor ve pile daha fazla yer ayrılıyor. Bu sayede Plus modelin pil gücü daha küçük boyuttaki gövdede sunulabiliyor. 4,7 inçe yakın bir boyutta olacağı söylenen iPhone 8’in 2.700 mAh pille geleceği tahmin ediliyor. iPhone 7’nin 1.960 mAh ve iPhone 7 Plus’ın 2.900 mAh pile sahip olduğu göz önüne alındığında bu gelişmenin önemli olduğunu söylemek gerekiyor.

iPhone 8 değil iPhone 7S geliyor!

Yeni iddialara göre Apple, 4,7 inç'lik iPhone 7 ve 5,5 inç'lik iPhone 7 Plus modellerinin arasına bir model daha ekleyebilir! iPhone 7S mi geliyor? iPhone 7S'le (veya iPhone 8?) ilgili söylentiler, birbiri ardına gelmeye devam ediyor. 4,7 inç'lik ve 5,5 inç'lik iPhone'ların yanına 2017'de 5 inç'lik yeni bir model eklenebileceğini duymuştuk. Şimdi ise Japonca blog Macotakara, 5 inç'lik bu telefonun farklı, dikey çift lensli kamerayla geleceğini söylüyor.

Apple'ın farklı donanım yapılandırmalarını "düşünüp taşındığı" ancak dikey kameranın bu üçüncü iPhone modelini, diğer iki modelin önüne çıkarabileceği söyleniyor. Şu an için ekran boyutu, kamera yapılandırması ve pil boyutunun iki iPhone model arasındaki en önemli fark olduğu biliniyor.

Çift SIM kartlı iPhone mu geliyor?

Şu ana kadar çift SIM kartlı modelleri olmayan tek marka olan Apple, bu politikasını değiştirecek gibi görünüyor. Ortaya çıkan bilgilere göre çift SIM kartlı iPhone gelebilir! Çift SIM kart destekli bir iPhone modelinin global pazardan ziyade, çift SIM kartlı modellerin yoğun olarak kullanıldığı Hindistan ve Çin gibi ülkelerin pazarında yer alacağı tahmin ediliyor.

iPhone 8 fiyatları ne kadar olacak?

iPhone 8 modelleriyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de fiyatları. Apple fiyatlara ilişkin bir açıklamada bulunmadı ancak daha önce ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran Benjamin Geskin iPhone 8 modellerinin fiyatlarını açıkladı. iPhone 8'in 3 depolama opsiyonuna sahip olacağının altını çizen Geskin, iPhone 8'in fiyatının 999 1199 dolar aralığında olacağını belirtti.