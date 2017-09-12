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    Hürriyet >Teknoloji>iPhone 8 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı ne olacak?

    iPhone 8 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı ne olacak?

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 16:24 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 16:24

    iPhone 8 gümbür gümbür geliyor; ancak fiyatı en çok merak edilen noktası... Özellikle Türkiye'de çok daha yüksek fiyat etiketiyle satılan iPhone'lar düşünüldüğünde iPhone 8'in 5 bin TL'den aşağı bir fiyatla gelmeyeceği söylenebilir. Peki iPhone 8 neden bu kadar pahalı?

    Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun da yer aldığı KGI tarafından, iPhone 8 fiyatının yüksek olmasına ilişkin yeni bir rapor yayınlandı. KGI analisti Ming-Chi Kuo, iPhone üreticisinin fiyatlandırmasında Samsung'un büyük etkisi olduğunu iddia ediyor. KGI, fiyatın artmasındaki nedenin OLED panel kaynaklı olduğunu ifade etti. OLED panel, iPhone 7'de kullanılan LCD panelin iki katına mal oluyor.

    Apple, bu yıl iPhone 8 ile birlikte LCD ekrandan OLED ekranlara geçiş yapacak. OLED ekran konusunda ise Samsung dünyadaki en büyük üretici durumunda yer alıyor. KGI Securities analisti Kuo, Samsung'un bu pozisyonunu kullanarak fiyatları yüksek tuttuğunu iddia ediyor.

    Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta kullandığı LCD panellere 45-55 dolar ödediğini, Samsung'un OLED panellerine ise 120-130 dolar civarında ücret ödeyeceğini açıkladı. Aradaki 75 dolarlık farkın iPhone 8 fiyatlarını yükselttiğini düşünüyor.

    Tek bir üretici tarafından sağlanan OLED ekranlar, üretim zorlukları ve arz kısıtlamaları nedeniyle yeni iPhone'da stok sorunları yaşanmasına neden olacak. Kuo, Apple'ın acilen OLED ekranlar üretebilen başka bir şirket bulması gerektiğini söylüyor.

    iPhone 8'in Türkiye fiyatının 5 bin TL'den aşağı olmayacağı düşünülüyor.

    iPhone 8 ne zaman çıkacak?

    iPhone 8'in tanıtımı 12 Eylül akşamı yapılacak; ancak OLED ekranlı olması beklenen iPhone 8 beklediğimizden daha geç elimize ulaşacak. İşte iPhone 8'le ilgili yaşanan son gelişme... . Teknoloji dünyasının dört gözle beklediği iPhone 8 beklenen çıkış tarihinden sonra satışa sunulabilir. Dün paylaştığımız bir haberde iPhone 8’in 15 Eylül’de ön siparişe açılacağı ve 22 Eylül’de dünyanın belli ülkelerinde piyasaya sürüleceği ortaya çıkmıştı. 

    Etiketler: apple , iphone 8 , iphone 8 plus , iphone x
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