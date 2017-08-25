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    iPhone 8 ne zaman çıkacak? İşte o tarih

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 08:03Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 08:03

    Onca iPhone 8 sızıntısının ardından nihayet iPhone 8'in çıkış tarihi de belli oldu!

    Aylar süren sızıntıların ardından, bir kaynağın kablosuz taşıyıcılardan aldığı doğrulama sayesinde, nihayet Apple'ın yeni telefonunun 12 Eylül'de duyurulacağını öğrendik. Ancak yine de bu tarih değişebilir ya da bilgi tamamen yanlış olabilir. Yine de, eğer bu bilgi doğruysa sadece üç hafta içinde çok beklenen telefonun resmi detayları elimize geçebilir.

    Son bir kaç aydır cihazın çizimleri, kılıf çizimleri, bazı parçalarının görselleri, taklit modelleri ve daha fazlası internette dolaşıyordu. Bu yılın duyurusu, şimdiye dek gerçekleşecek en heyecanlı iPhone duyurusu olabilir, çünkü Apple'ın üç farklı akıllı telefon modeli duyurması bekleniyor. Bu telefonlardan da en önemlisi tahminlere göre iPhone 8 olacak; özel üst seviye donanımı, yeni çerçevesiz tasarımı ve OLED ekranı olması bekleniyor. Şirketin iPhone ile birlikte LTE bağlantı desteğine sahip yeni bir Apple Watch da duyurması olasılığı yüksek.

    Kaynağa göre yakında basın kuruluşlarına davetiyeler yollanacak, yani tarihin kesinleşmesi oldukça yakın.

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