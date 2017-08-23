iPhone 8 ne zaman çıkacak? Fiyatı ne olacak?

iPhone 8 ile ilgili her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bugün çıkan detaya göreyse, iPhone 8'in boyutu beklenenden daha büyük olabileceği yönünde, önemli bir iddia öne plana atıldı. Öte yandan şirketin en yetkili ismi Apple'ın CEO'su Tim Cook'tan da heyecanlandıran bir açıklama geldi. Şirketin mali durumu ile ilgili konuşan Apple'ın CEO'su Tim Cook, iddiaların aksine yeni iPhone modelinin gecikmeyeceğini ve lansmanın Eylül'de yapılacağının sinyalini verdi. Ancak iPhone'in piyasaya sürüleceği tarih ile ilgili net bir bilgilendirme yapılmadı.

iPhone 8 ile ilgili son gelişmeler

Geliştiricilere sunulan HomePod yazılımıyla telefonun tasarımını ve özelliklerini yanlışlıkla onaylayan, Apple yeni iPhone 8 ile adından oldukça fazla söz ettirecek.

iPhone 8, 5.8 inçlik köşelerden kavisli bir çervesiz OLED ekran ile karşımıza çıkması bekleniyor. Ancak bugün ortaya çıkan rapora bakacak olursak, iPhone 8 beklenenden daha büyük bir en boy oranına sahip olabilir.

HomePod yazılımda ortaya çıkan detaya göre iPhone 8, 3x Retina ekranı ve 1125 x 2436 çözünürlüğüyle ile karşımıza çıkacak.

Ortaya çıkan bu kod satırını daha detaylı inceleyen analizciler, son zamanlarda ortaya çıkan 5.8 inçlik ekran boyutunun bu çözünürlüğe uygun olmadığını ve en az 6.5 inçlik bir ekranın bu çözünürlüğe tam olarak uyacağını belirtiyor.

Aşağıda göreceğiniz resimler ile birlikte iPhone 8 ile karşımıza çıkacak olan 1125 x 2436 ekranın, iPhone 7 Plus'a yerleştirilmiş halini görebilirsiniz.

Bu çözünürlük değerleriyle gelecek olan 6.5 inçlik bir ekran 412 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna da sahip olacak. iPhone 6 ile ilk defa ekran boyutunu büyüten Apple, tıpkı o yıl yaptığı gibi 3x görsel ögeleri de iPhone 8'de kullanması bekleniyor.

shiftdelete'in haberine göre henüz ortaya atılan bu düşüncelerin kesin doğru olduğunu söylemeyiz. Ancak gün yüzüne çıkartılan verileri değerlendirdiğimiz de hangisinin daha mantıklı bir seçenek olduğunu daha rahat gözlemleyebilmekteyiz.

Bakalım, Apple kullanıcıların karşısına 6.5 inçlik bir ekran ile mi çıkacak? Yoksa 5.8 inçlik bir ekran ile mi çıkacak? Büyük merak konusu!