iPhone 8 ne kadar dayanıklı? İşte işkence testinin sonuçları

Yeni iPhone'lar tasarım olarak selefine kıyasla büyük fark yaratmasa da, Apple'ın telefonların sağlamlığını arttırmak için çeşitli güçlendirmeler yaptığı düşünülüyordu. Uzmanlar, bunu ortaya çıkartmak için yeni iPhone'ları testlere tabi tutmakta gecikmediler elbette. Ön ve arka yüzeyi cam yapıda olan iPhone 8, çizilmeye direnç gösterirken, aynı zamanda bu cam yüzeyler düşmeye karşı ekstra dirençli olması için ince plastik bir çerçeve ile de çevrelenmiş. Bükülmelere karşı da dayanıklı görünen iPhone 8'in geçtiği test aşamalarını haberin altında bulunan videoda görebilirsiniz.





iPhone 8, 699 Dolar fiyat etiketiyle şu an satışta bulunurken, iPhone 8 Plus'ın fiyatı da 799 Dolar'dan başlıyor. Kullanıcılar bu iki telefon için sipariş verebiliyorken, iPhone X için biraz daha beklemek gerekiyor.



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