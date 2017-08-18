iPhone 8 işte böyle kablosuz şarj olacak!

Çin’in bir numaralı sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaşılan ve bir Apple mühendisi tarafından sızdırıldığı söylenen görseller, iddia edildiği üzere iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone 8’de kullanılması beklenen kablosuz şarj bileşenine ait.





Bileşenin nerede kullanılacağı tam olarak kesin olmamakla beraber (boyut faktöründen dolayı) kimilerine göre bu Apple logosunun altında konumlandırılacak bir kablosuz şarj bileşeni, kimilerine göre ise harici olarak satılacak olan kablosuz şarj standının bir parçası.





shiftdelete'in haberine göre her iki türlü de ortaya çıkan bu kablosuz şarj bileşeninden yola çıkarak Apple’ın gelecek iPhone’lar için, dahili bir çözümden ziyade harici bir çözüm geliştirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Son olarak yeni iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone 8’de gelecek olan kablosuz şarj özelliğinin, muhtemelen tanıtımdan kısa bir süre sonra dağıtılmaya başlayacak olan iOS 11.1 güncellemesi ile kullanılabileceğini de belirtmeden geçmeyelim.