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    iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone Edition geliyor!

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 07:46 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 07:46

    Apple'ın yeni telefonlarının isimlerinin ne olacağı konusu gizemini koruyor. Ama gelen son haberler, bu gizemi biraz olsun kaldırmış gibi...

    Aylar süren sızıntı ve raporların ardından Apple nihayet 12 Eylül'de bir etkinlik gerçekleştireceğini duyurdu. Basının büyük bir kısmı Berlin'de gerçekleşen IFA 2017'ye odaklanırken, telefon kılıfı üreticileri yeni iPhone'ların isimlerinin neler olabileceği konusunda duyumlar almaya başladı.

    Konuda derin araştırma yapan, kaynakları karşılaştıran ve farklı bağlantılarla konuşan 9to5Mac'e göre yeni iPhone'ların isimleri şöyle olacak: iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone Edition.

    Yeni telefonların bu isimlere sahip olması çok şaşırtıcı değil ancak iPhone Edition adı oldukça ilginç, çünkü bu adı daha önce Mart ayında Mac Otakara'dan duymuştuk. Bu isim piyasaya sürülme tarihine kadar değişiebilir ancak en az bir kılıf üreticisinin stok tutma birimini bu isimlere göre ayarlamış olması, IFA 2017'nin kapalı kapıları ardında yeni telefonların tasarımları inceledikleri anlamına geliyor olabilir.

    chip.com.tr'nin haberine göre neyse ki artık çok beklememize gerek kalmadı. Apple'ın önümüzdeki haftalar içinde yeni Apple Watch'ı, 4K destekli Apple TV'yi ve yeni iPhone'ları açıklaması bekleniyor.

    Etiketler: apple , iphone 8 , iphone edition , iphone 8 plus , telefon
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