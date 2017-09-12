iPhone 8 gelmiyor! İşte karşınızda iPhone X!

Günümüzün akıllı telefonlar üzerindeki en popüler özelliklerinden olan çerçevesiz ekran trendine iPhone X ile katılacak olan Apple, oldukça yüksek bir ekran kasa oranı sunacak. Modelin ön yüzünün neredeyse tamamının ekran olması beklenirken sadece orta tarafta kamera, ahize ve sensörler için bir yer bırakılmış durumda.

shiftdelete.net'in haberine göre 5,1 inç boyutunda olması beklenilen 1125 x 2436 piksel çözünürlüğündeki ekrana yazılım tarafında ise iPad Pro modellerinde gördüğümüz beyaz dengeleme için sunulan True Tone Display özelliği ekleniyor. Elbette 3D Touch özelliği de yer almaya devam edecek.

Batarya tarafında ise şu ana kadar Plus modelleri hariç 2000 mAh’in üzerinde batarya kullanmayan Apple’ın 10. yıl özel iPhone modelinde 3000 mAh civarında bir bataryaya yer vermesi bekleniyor.

Ayrıca iPhone X ile ilk defa kablosuz şarj özelliğinin gelmesi bekleniyor.

İlk defa iPhone 7 Plus modelinde çift kamera kurulumuna yer veren Apple, iPhone X modelinde de çift kamera tercih edecek.

iPhone 7 Plus modelinde yatay olarak konumlandırılan bu çift kamera yeni model de ise dikey olarak konumlandırılacak gibi gözüküyor. Üst düzey özelliklerle gelmesi beklenen kamera için konuşulanlar doğru çıkarsa iPhone X çok başarılı bir kamera ile bizleri selamlayacak.

Biraz daha detaya inmek gerekirse, modelde uzun bir süredir kullanılan 12 Megapiksel çözünürlüklü kamera kullanacak. 4K video kaydına olanak tanıyacak olan bu kameraların ikisi de ayrıca tıpkı Galaxy Note 8 modelinde olduğu gibi OIS destekli olacak.

Ön kamera ise 7 Megapiksel çözünürlüğünde olacak. Ancak büyük eleştiri alan açı ve ışık probleminin yeni iPhone modellerinde son bulması bekleniyor.

iOS 11 ile piyasaya çıkacak olan 10. yıla özel iPhone modelinde parmak izi okuyucusu yani Touch ID artık yer almayacak. Face ID adıyla gelmesi beklenen yüz tanıma özelliğine sahip olacak olan iPhone X, kilit açma, iTunes, App Store ve Safari otomatik doldurma gibi durumlarda Face ID kullanacak.

Touch ID ile kıyasla çok daha hızlı güvenli ve doğru şekilde çalışacağı söylenen Face ID özelliğinin karanlık ve az ışıklı ortamlarda nasıl sonuçlar vereceği ise merak konusu.

Bunun yanı sıra ekranda yer alan çıkıntı nedeniyle kullanıcı arayüzünde de değişiklikler meydana gelmiş durumda.

İlk iOS sürümünden bu yana ortada konumlandırılan saat sol tarafta yer alacakken operatör sinyali ve Wi-Fi sinyali belirteci de küçülerek sağ tarafa geçmiş bulunmakta. Ayrıca uçak modunda ekranda beliren uçak simgesi ise küçük bir nokta ile değiştirilmiş.

12 Eylül günü resmi tanıtımının gerçekleştirileceği iPhone X, 999 dolardan başlayan fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. 22 Eylül günü raflardaki yerini alması beklenilen modelin Ekim ayında da ülkemizde satışa başlaması öngörülüyor.