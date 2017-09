iPhone 8 geliyor! Peki iOS 11 hangi cihazlara yüklenebilecek?

Geçtiğimiz yıl Yeni iOS sürümünü iPhone 7 lansmanından 3 gün önce tanıtan Apple'ın iOS 11'i tanıtacağı tarih hala resmiyet kazanmış değil. Ancak ABD merkezli teknoloji devi Apple'a yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, iOS 11 22 Eylül'de kullanıma girecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, WWDC 2017'de duyurulan ve onlarca farklı yenilik ile iPhone ve iPad kullanıcılarının beğenisine sunulacak iOS 11'in yeni beta sürümünü kullanıcılar ile buluşturdu. Peki iOS 11 hangi iPhone ve iPad modellerine gelecek? iOS 11 ile neler değişecek? İşte iOS 11 ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

iOS 10.3 ile birlikte 32-bit işletim sistemini destekleyen uygulamaların bir süre sonra kullanılamaz hale geleceğinin sinyallerini veren Apple, iOS 11 ile birlikte bu uygulamaları kullanılamaz hale getirecek.

64-bit desteklemeyen 180 bin uygulamanın App Store’dan kaldırma çalışmaları ise başlamış bulunuyor.

iOS 11’in piyasaya sürülmesiyle birlikte kullanılmaz hale gelecek olan 180 bin uygulama App Store’da yer alan 2.4 milyon uygulamanın sadece yüzde 8’ine tekabül ediyor.

Peki 64 bit ve 32 bit uygulamalar arasındaki fark ne? Genel anlamda performans açısından aşırı bir değişik olmamakla birlikte 64 bit uygulamaların matematik becerileri çok daha yüksek.

İşte iOS 11 güncellemesi alacak modellerin tam listesi...

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

iPhone 5C ve öncesi iPhone'lar iOS 11 güncellemelesi alamayacak.