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    iPhone 8 geliyor, kablolar çöpe gidiyor!

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 07:32Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 07:32

    iPhone 8 ile birlikte bugüne kadar iPhone'larda göremediğimiz kablosuz şarj teknolojisi karşımıza çıkacak. Artık fişe tak çıkar derdiyle uğraşmadan, telefonu hızlıca şarj edebileceğiz.

    Apple'ın iOS 11'de HomePod kullanımı için geliştiricilere sunduğu firmware, adeta bir define haritası gibi geliştiriciler tarafından derinlemesine inceleniyor. Bu yazılımda iPhone 8'in tasarımı, ekran boyutu ve yüz tanıma özelliğinden sonra kablosuz şarj özelliği ile ilgili bilgiler de ortaya çıktı.

    Kimilerine göre Apple'ın yanlışlıkla sızdırdığı HomePod yazılımındaki bazı kodlar iPhone 8'in daha tanıtılmadan ifşa olmasına sebep oldu. Yazılımda yeni iPhone'un tasarımı, kızıl ötesi ile yüz tanıma sistemi, ekranda Touch ID olmayacağı ve yüksek çözünürlüklü (3k) ekrana sahip olacağı gibi detaylar ortaya çıkmıştı.

    Uzun süredir konuşulan kablosuz şarj özelliği de Reddit'te paylaşılan kodlarla birlikte ortaya çıkmış oldu. Tabii ki bu özellik geleneksel kablosuz şarj, yani endüktif şarj sistemi. Bu sistemle birlikte doğal olarak iPhone 8'de hızlı şarj özelliği de olacak.

    Bu noktada akla gelen ilk soru iPhone 7s serisinin de bu özelliği destekleyip desteklemediği. Birçok rapor sadece iPhone 8'e özel olacağını söylese de Ming-Chi Kuo ısrarla üç model de bu özellik ile gelecek diyor. Eylül ayında tanıtım yapılana kadar bu konu sır olarak kalacak gibi görünüyor.

    Etiketler: apple , iphone 8 , telefon , kablosuz şarj
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