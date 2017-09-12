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    Hürriyet >Teknoloji>iPhone 8 geliyor, iPhone 7'sini ikinci elde satan satana!

    iPhone 8 geliyor, iPhone 7'sini ikinci elde satan satana!

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 13:05 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 13:05

    Akıllı telefon dünyasını kökünden değiştiren Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone'un yeni modeli bugün tanıtılıyor. Hal böyle olunca 7'sini satmak isteyen soluğu Doğubank'ta aldı. iPhone 6 ve 7'lere özelliklerine göre 2 bin 500'ye kadar fiyat biçilebiliyor. Yeni iPhone'un Türkiye'de 4 bin TL'den yüksek bir fiyata satılması bekleniyor.

    Apple merakla beklenen iPhone 8 ve iPhone X’i bu akşam tanıtacak. Bu durum ikinci el telefon pazarını hareketlendirdi. Vatandaş yeni iPhone’u alabilmek için iPhone 6 ve 7’lerini elden çıkarmaya çalışırken satıcılar pazarın son günlerde hareketlendiğine dikkat çekiyor.

    İkinci el iPhone pazarında iPhone’nun sadece 6 serisini ve üstünü bulmak mümkün. iPhone 6 ‘nın ikinci el piyasa değeri alış fiyatı 1300 TL satış fiyatı ise 1500 TL iPhone 7 ‘nin ikinci el piyasa değeri alış fiyatı 2200 TL satış fiyatı ise 2400 TL , alış ve satış fiyatları böyle. Ancak bu durum telefonun yeniliğine ve boyutuna göre de değişkenlik gösterebiliyor.

    Sözcü'nün haberine göre garantili iPhone satan esnaf Atakan Bulut ise Çin ve Vietnam’dan gelen telefonlara uygulanan gümrük tarifelerinden dolayı çeşitli yollardan ülkeye sokulan ürünlere daha çok talep olduğundan bahsetti. Bulut yaptığı konuşmasında “Vatandaş sıfır telefon almak istiyor ama şuan elimizde istedikleri şekilde sıfır telefon çok az, müşteri istediğini bulamayınca pazardaki diğer esnafa gidiyor ve ondan satın alıyor. bu durumdan dolayıda bizim işlerimiz çok düştü ” dedi.

    Etiketler: iphone 8 , iphone x , apple , telefon
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