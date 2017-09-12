iPhone 8 fena geliyor, işte tüm özellikleri ve fiyatı

Apple'ın beklenen oyuncağı iPhone 8 ve iPhone X bu akşam saatlerinde tanıtılıyor. Apple'ın yeni evinde ilk kez gerçekleştirilecek olan dev etkinlikte editör arkadaşımız Ahmet Can da bulunacak ve iPhone'ların merak edilen tüm özelliklerini sıcağı sıcağına bizlere aktaracak. Peki lansman öncesi ne biliyoruz? iPhone 8 nasıl olacak? iPhone 8'in fiyatı belli oldu mu? iPhone 8 Türkiye'ye ne zaman gelecek?

iPhone 8 için sayılı dakikalar kaldı. Editör arkadaşımızın da hazır bulunacağı etkinlik alanında iPhone 8, iPhone X karşımıza çıkacak. Buradan da ulaşabileceğiniz Facebook Teknoloji sayfamızdan yapacağımız canlı yayınlarla hem Apple'ın yeni binasını ilk kez yakından göreceğiz, hem de yeni iPhone'ları yakından inceleyeceğiz. Peki lansman öncesi iPhone 8 hakkında ne biliyoruz?

Bugün gerçekleşecek iPhone 8 lansmanı için geri sayım başladı. Teknoloji devi Apple'ın yeni tanıtacağı iPhone 8 ve iPhone X ile ilgili iddialar ise gelmeye devam ediyor. Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran isimler iPhone 8 ve 10’uncu yıla özel iPhone X ile ilgili bilgiler paylaşıyor. Peki iPhone 8'in özellikleri neler? iPhone 8'in fiyatı ne kadar olacak? İşte iPhone 8'in muhtemel Türkiye fiyatı ve cihazda yer alması olası teknik özellikler...





iPHONE 8 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

İPhone 8 Türkiye fiyatının iPhone 8 32 GB için 3300 TL, 64 GB için 3700-3900 TL, 128 GB için 4300-4500 256 GB için 4900-5000 TL, iPhone X için 32GB 3850 TL, 128GB 4350 TL ve 256GB 4800TL aralığında olması tahmin ediliyor.

iPHONE 8’İN BEKLENEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

-OLED ekran

-Göz bebeği taraması özelliği

-Kablosuz şarj özelliği

-Kulaklıklarda kullanılmak üzere yeni bir ara kablo

-Kulaklık girişi olmayacak

-Eski İphone’lardan daha büyük bir pille gelecek

-Daha hızlı bir işlemci

-Ekranı daha büyük olacak

-Yeni A11 yongası sayesinde çok daha hızlı olacak

-İki kamerası olacak

-Home tuşu olmayacak

iPhoneX'in Beklenen Teknik Özellikleri Neler?

-5.8 inçlik OLED ekran

-Animoji adı verilen 3 boyutlu yeni emojiler

iPHONE 8 TANITIMINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?



Bu akşam Türkiye saati ile 20.00'da bailayacak Apple tanıtımını izlemek için bir Apple cihazına sahip olmanız gerekiyor.



iPhone, iPad, iMac veya Apple TV'niz var ise herhangi bir yazılım kurmanıza gerek kalmadan izleyebilirsiniz.



Eğer Apple ürünü yoksa bilgisayarınıza Safari veya Microsoft Edge kurmanız gerekir. Microsoft Edge, İnternet Explorer yerine çıkarıldı ve Windows 10 ile birlikte hazır olarak geliyor.Yine tanıtımın yapılacağı saatlerde www.apple.com/tr/ adresine girmeniz Apple tanıtımını izlemeniz için yeterli olacaktır.

İOS 11 İŞLETİM SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER!

1)YENİ SİMGELER:

Kişiler, notlar ve anımsatıcılar için yeni simgeler geliştirildi. Önceden özellikle kişiler simgesinde sadece erkek ikonunun oluşu bazı kesimlerce tepkiye de yol açıyordu, Apple’ın kişiler için geliştirdiği yeni simgesinde hem kadın hem erkek ikonu yer alıyor. Notlar ve anımsatıcılar simgesiyse eskiye göre biraz daha sade.

2)OTOMATİK Wİ-Fİ SORUNU:

Eskiden iPhone ve iPad cihazınızdan ücretsiz olarak internete bağlandığınızda, cihaz bu Wi-Fi ağına yakın bir yerde olduğunuzda otomatik olarak o ağa bağlanıyordu. Her seferinde şifre girme derdinden kurtaran bu özelliğin kullanıcılar için dezavantajı internet hızını düşürmesiydi. Ancak yeni güncellemeyle, sinyali düşük olan ağa cihazlar otomatik olarak bağlanmayacak.

3)AYARLAR-KAPASİTE:

Telefonun ‘Ayarlar’ bölümünde ‘Genel’e gelindiğinde artık cihazın depolama durumuyla ilgili bilgi verecek ‘kapasite’ isimli yeni bir bölüm görünecek.

4)AYARLAR-HESAPLAR VE PAROLALAR SİMGESİ:

Ayarlar bölümündeki ‘Hesaplar ve Parolalar’ simgesi eskiden yatay dururken, artık dikey konumda görünüyor.

5)AYARLAR-AİRDROP

Ayarlarda, ‘Genel’ bölümüne gelindiğinde artık ‘ AirDrop’ bölümü görünecek. Önceden ‘Kontrol Merkezi’ sekmesinde bulunan bu özellikle cihazın herkesin kullanabileceği veya kişilerle sınırlandırılması durumuyla ilgili ayarlamalar yapılabilecek.

6)İ-MASSAGE UYGULAMASI:

iOS sürümüyle kullanıcılar artık iMassage’larını iCloud üzerinden saklayabilecekler.

7)APPLEPAY ÜZERİNDEN PARA GÖNDERME:

Yeni sürüm, kullanıcılara birbirleriyle mesajlaşırken ApplePay üzerinden para gönderme imkanı yaratıyor.

8)SİRİ’YE ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ:

Siri yeni özelliğiyle birlikte çeviri yapabilecek. Şu an İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerini çevirebilecek olan Siri’nin ilerleyen zamanda daha fazla dil seçeneği sunacağı konuşuluyor.

9)Wİ-Fİ SİMGESİ:

Eskiden daha küçük ve geniş aralıklara sahip olan Wi-Fi simgesi artık daha geniş görünüyor.

10)PRATİK HALE GELEN BİLDİRİM MERKEZİ

Kilitli ekranınızda görünen bildirimi sola doğru kaydırıldığında kilit ekranına TouchID ile açma mesajı geliyor. Dokunarak açtığınız kilidinizden direkt bildirim paneline yönlendiriliyorsunuz.

11)DAHA KULLANIŞLI KONTROL MERKEZİ

Kontrol merkezi bu sürümle eskiye nazaran daha geniş hale getiriliyor. Kullanıcıların ‘hücresel veri’ kısayolunun bulunmaması sebebiyle şikayetçi olduğunu bilen Apple yeni sürümünde bu kısayolu ‘Kontrol merkezine’ ekledi. Ayrıca ekran ışığını açıp- kapatma şeklinin de değiştirildiği görülüyor.

12)YEPYENİ BİR APPLE STORE

Apple Store iOS 11 ile, daha estetik bir görünüme kavuşmanın yanında, artık güncellemeler sekmesini aşağıya doğru kaydırarak gelen güncellemeler görülebilecek.

13)KAMERA FİLTRELERİ

Güncellemeyle cihazlara birbirinden farklı yeni filtreler ekleniyor. Bu filtrelerin fotoğrafları oldukça profesyonelleştireceği konuşuluyor, aynı zamanda çektiğiniz fotoğrafların kalitesi yükselirken dosya boyutları eskisinden çok daha düşük olacak.

14)İÇ MEKAN HARİTALARI

Apple, Haritalar uygulamasını geliştirerek artık iç mekan yönlendirmesi de yapıyor. Mesela bir AVM’de ya da havaalanında bulamadığınız bir yer olursa artık iç mekan haritalarından ayrıntılı şekilde nerede olduğunu görebiliyorsunuz.

15)QUİCK TYPE KLAVYE

Tek eliniz dolu ve diğeriyle telefonunuzda mesaj yazmanız gerekiyorsa, QuickType klavye bu konuda oldukça işinize yarayacak. Mesajınızı yazarken emoji düğmesine basılı tuttuğunuzda tüm harfler parmağınıza yaklaşıyor, böylece tek elle rahatça mesaj yazabiliyorsunuz.