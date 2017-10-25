"iPhone 8 değil Galaxy S7 alın"

Consumer Reports, en son ürünleri satın almadan önce fikir edinmeye yönelik önemli bir kaynak. Ancak yayının son raporu Apple'ı pek memnun etmeyecek çünkü rapor, iPhone 8'in yerine Galaxy S7'yi öneriyor.

Consumer Reports'un en son puanlandırmasında Galaxy S8 ve Galaxy S8+, 81 puanla listenin en tepesinde yer alıyor. Galaxy S7 ve iPhone 7 ise Galaxy Note 8 ve LG G6 ile birlikte 80 puana sahipler. Yayın, aynı puanda olmalarına rağmen iPhone 8 yerine Galaxy S7'yi öneriyor. Bunun nedeni, Galaxy S7'nin iPhone 8'e kıyasla "daha yüksek çağrı kalitesi" ve "daha iyi pil ömrü" sunması.





Geçen ay tanıtılan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın satışları, pek iyi başlamadı ve Apple mağazalarının önündeki kuyruklar, geçen seneki kadar uzamadı. Bazı raporlar, iPhone 7'nin iPhone 8'den daha çok sattığını bile söylüyor. iPhone 8'e olan ilginin azlığı, muhtemelen büyük bir kitlenin iPhone X'i bekliyor olmasından kaynaklanıyor. Ancak iPhone X'te de şimdiden bir sorun var: Telefon, çok büyük miktarlarda üretilemeyebilir. Bununla birlikte stok sorunlarının önümüzdeki aylarda ortadan kalkacağına inanan analistler var.



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