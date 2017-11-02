iPhone 8 Çinlilerin umrunda değil, ilgi yok!

South China Morning Post'taki bir habere göre, Çin'deki büyük e-ticaret platformları iPhone 8'in satışlarını arttırmak için yüksek oranda indirimler yapıyor. Örneğin Suning.com'un iPhone 8'e, 1,100 CNY (165 dolar) kadar bir indirim yaptığı söyleniyor. Yetkili bir Apple mağazası işleten JD.com ise, aynı habere göre 700 CNY (1056 dolar) fiyatındaki en pahalı modele 800 CNY (120 dolar) indirim yapmış.

Çinli analist Zhao Ziming'in söylediğine göre, "iPhone 8 Çin'de en kötü satan amiral gemisi iPhone modeli olabilir, çünkü bu kadar büyük indirimler bu ülkede hiç görülmemişti."





Geçtiğimiz aylarda, iPhone 7'nin de iPhone 8'e göre daha çok sattığı çünkü iPhone 8'in 7'ye göre pek fazla bir şey sunmadığı haberleri çıkmıştı. Ayrıca müşteriler daha pahalı iPhone X'i bekliyor gibi görünüyorlar ve bu da iPhone 8 satışlarını kötü etkileyen başka bir faktör oluyor.