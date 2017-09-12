iPhone 8 bu akşam saat kaçta tanıtılacak?

İstanbul’da yatırımcının gözü bu iki bölgede
Dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul genişledikçe yatırım yapma ve yeni bir yaşam alanı kurma niyetindeki kentlilerin gözdesi hem şehrin içinde kalan hem de birkaç sene içinde değerleneceğine...
Tasarımı ve özellikleriyle oldukça dikkat çeken ve akıllı telefon pazarının büyük merakla beklediği iPhone 8, bu akşam gerçekleştirilecek olan Apple tanıtım lansmanında tanıtılacak.
iPhone 8 ile beraberinde iPhone 7S ve iPhone 7S Plus tanıtımı yapılacak. Aynı zamanda tanıtımda yeni Apple Watch'un da tanıtılması bekleniyor.
Akıllı telefon dünyasının büyük merak ve heyecanla beklediği iPhone 8 tanıtım lansmanı, Türkiye saati ile 20:00'de Steve Jobs Theatre'da yapılacak. Öte yandan Steve Jobs Theatre da bugüne özel hazırlandı. Bilindiği üzere Apple Park'ın içerisinde yer alan ve Apple'ın unutulmaz CEO'su Steve Jobs'un adının verildiği Steve Jobs Theatre da ilk defa görülecek.