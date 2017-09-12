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    iPhone 8 bu akşam saat kaçta tanıtılacak?

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 16:26 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 16:26

    iPhone 8 için tanıtım bu akşam yapılacak. Geçtiğimiz günlerde iPhone 8 tanıtımı için 12 Eylül tarihi verilmişti ve bekleyiş başlamıştı. Peki iPhone 8 saat kaçta tanıtılacak? Apple tanıtım etkinliği saat kaçta? İşte detaylar...

    Tasarımı ve özellikleriyle oldukça dikkat çeken ve akıllı telefon pazarının büyük merakla beklediği iPhone 8, bu akşam gerçekleştirilecek olan Apple tanıtım lansmanında tanıtılacak.

    iPhone 8 ile beraberinde iPhone 7S ve iPhone 7S Plus tanıtımı yapılacak. Aynı zamanda tanıtımda yeni Apple Watch'un da tanıtılması bekleniyor.

    Akıllı telefon dünyasının büyük merak ve heyecanla beklediği iPhone 8 tanıtım lansmanı, Türkiye saati ile 20:00'de Steve Jobs Theatre'da yapılacak. Öte yandan Steve Jobs Theatre da bugüne özel hazırlandı. Bilindiği üzere Apple Park'ın içerisinde yer alan ve Apple'ın unutulmaz CEO'su Steve Jobs'un adının verildiği Steve Jobs Theatre da ilk defa görülecek.

    Etiketler: apple , iphone 8 , telefon , iphone x
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