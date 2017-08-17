iPhone 7S nasıl olacak? Ne zaman çıkacak?

iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'ın üst seviye iPhone 8 ile birlikte Eylül'de tanıtılması bekleniyor. Üç cihazın da arka yüzünün cam olacağına dair güçlü iddialar var. Yeni bir iddia ise iPhone 7S'in piyasadaki iPhone 7'ye göre daha kalın olabileceğini ileri sürdü.

Almanca blog Giga Apple'ın konuştuğu bir kılıf üreticisi, iddiaya göre iPhone 7S'in iPhone 7'den biraz daha kalın olduğunu söyledi. Geçen senenin modelinden 0,1mm daha kalın olduğu söylenen telefon, kaynağın iddiasına göre kablosuz şarj için metalden cama geçildiğinden kalınlaştı.

Ancak telefonun kalınlaşması, kulaklık girişinin geri geleceği anlamına gelmiyor. Zaten çoğu dedikodu ve sızıntı, kulaklık girişinin iPhone 7S, iPhone 7S Plus veya iPhone 8 ile geri gelmeyeceğini söylüyor. Giga Apple'a göre iPhone 7S'in yüksekliği ve genişliği, iPhone 7 ve iPhone 6S'ten daha fazla olacak ancak bu fark pek hissedilmeyecek.

Kaynak, kameranın milimetrenin dörtte biri kadar inceldiğini söylüyor, yani kamera yine dışarıya doğru çıkıntılı olacak gibi görünüyor.

Şu sıralar iPhone dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Eylül veya Ekim'deki resmi tanıtımda üç yeni telefonu gördüğümüzde merakımızı gidermiş olacağız.