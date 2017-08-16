iPhone 7S bambaşka bir tasarımla geliyor

Apple’ın Eylül ayı içerisinde iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone 7S modellerini tanıtması bekleniyor. Yeni iPhone’ların tanıtım günü yaklaştıkça bazı bilgiler hız kesmeden ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni gelen bilgilere ise iPhone 7S’in arka yüzünün cam olacağı yönünde.

Daha önce sadece iPhone 4'te cam arka yüz kullanan Apple, iPhone 7S'te de cam arka yüz kullanacak. iPhone 7S’in arka yüzünün cam olması cihazın boyutunun iPhone 7’den daha büyük olmasını da beraberinde getiriyor.

Gelen bilgiler arasında bir önceki model olan iPhone 7’de bulunan anten çizgilerinin, iPhone 7S’te olmayacağı da yer alıyor. Buna bağlı olarak iPhone 8’de olması planlanan kablosuz şarj özelliğini taşıyabilecek.