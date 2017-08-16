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    iPhone 7S bambaşka bir tasarımla geliyor

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 12:32Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 13:47

    Apple’ın Eylül ayı içerisinde tanıtması beklenilen iPhone 7S hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Apple, iPhone 7S’te bazı tasarım farklılıkları yaptı. Peki, nasıl bir iPhone’la karşılaşacağız?

    Apple’ın Eylül ayı içerisinde iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone 7S modellerini tanıtması bekleniyor. Yeni iPhone’ların tanıtım günü yaklaştıkça bazı bilgiler hız kesmeden ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni gelen bilgilere ise iPhone 7S’in arka yüzünün cam olacağı yönünde.

    iPhone 7S bambaşka bir tasarımla geliyor

    Daha önce sadece iPhone 4'te cam arka yüz kullanan Apple, iPhone 7S'te de cam arka yüz kullanacak. iPhone 7S’in arka yüzünün cam olması cihazın boyutunun iPhone 7’den daha büyük olmasını da beraberinde getiriyor.

    Gelen bilgiler arasında bir önceki model olan iPhone 7’de bulunan anten çizgilerinin, iPhone 7S’te olmayacağı da yer alıyor. Buna bağlı olarak iPhone 8’de olması planlanan kablosuz şarj özelliğini taşıyabilecek.

    Etiketler: apple , iphone , iphone 7S , akıllı telefon , teknoloji
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