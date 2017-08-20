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    iPhone 7 Plus'ın ucuz kopyası satışa çıktı!

    Hürriyet Haber
    20 Ağustos 2017 - 15:26Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 15:26

    Coolpad, Çin'de, iPhone 7 Plus'a çok benzeyen bir tasarımla karşımıza çıkan Cool M7 adlı akıllı telefonunu tanıttı. Cool M7, Apple'ın amiral gemisinin yanında OnePlus 5 ve Oppo R11'e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

    Coolpad, tasarımıyla iPhone 7 Plus’a oldukça benzeyen akıllı telefon Cool M7'yi tanıttı. Cihaz, tek arka kameraya sahip olmasına rağmen çift arka kameralı bir tasarıma sahip.

    Telefon, 5.5 inç Full HD çözünürlüklü bir ekrana sahip. Ayrıca ekranın alt kısmında iPhone benzeri yuvarlak bir ‘home’ tuşu bulunuyor. Snapdragon 625 işlemciden gücünü alan cihaza 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 3200 mAh batarya ve Android 7.0 Nougat eşlik ediyor.

    Cool M7'nin arkasında f/1.8 diyafram açıklığında 12 MP arka, önünde f/2.2 diyafram açıklığında 13 MP kamera yer alıyor. Telefonda arayüz olarak Cool UI 8.0 kullanılıyor.

    Cool M7, Siyah ve Mavi renklerle geliyor ve satış fiyatı ise 2699 yuan yani 1400 TL. Telefonun Çin dışında başka bir ülkede satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil.

    Etiketler: apple , iphone 7 plus , telefon
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