iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus karşı karşıya!

Apple’ın son amiral gemilerinden olan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve elbette iPhone X ortaya çıktı. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ise pek çok ülkede satışa sunuldu. Yeni bir video ise iPhone 7 Plus ile iPhone 8 Plus'ı performans konusunda karşı karşıya getiriyor.

iPhone 8 dünya çapında birçok ülkede satışa sunuldu. Bunun ardından Youtube'ta telefonun dayanıklılığı ve performansını gösteren ya da iPhone 7 ile karşılaştıran videolar da çıkmaya başladı. YouTube'ta dayanıklılık testleriyle bilinen JerryRigEverything adlı kanal iPhone 8'i her zamanki işkence testlerine tabi tuttu. iPhone 8, ön ve arkasıda cam panel bulundurmasına rağmen testten başarlı çıktı. Apple, iPhone 8’in cam panellerinin düşme durumlarında kırılmaması için bir miktar plastik kullandı.



YouTuber MadMatt tarafından yapılan ayrı bir videoda iPhone 8 Plus ve iPhone 7 Plus hız testine sokuldu. Her iki cihazda iOS 11'in en yeni sürümüyle çalışıyordu. iPhone 8 Plus'ın daha hızlı bir A11 Bionic yongasına sahip olmasına rağmen, iki cihaz arasındaki uygulama yükleme süreleri önemsiz görünüyor. Geekbench karşılaştırmasında ise iPhone 8 Plus'ın içindeki A11 çip ile öne geçtiğini görüyoruz. Sonuç olarka iki cihazdan birini kullanırken günlük yaşamda ortalama bir tüketici için fark yaratacak bir şey olmayacağını varılabilir.



Videoyu izlemek için tıklayın.