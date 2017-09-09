Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>iPhone 7 kulaklık girişi geri döndü!

    iPhone 7 kulaklık girişi geri döndü!

    Hürriyet Haber
    09.09.2017 - 12:32 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 12:33

    iPhone 7'nin kulaklık girişi olmaması sizi de rahatsız ediyor mu? Üzülmeyin, birileri telefona bu girişi eklemenin bir yolunu buldu bile...

    Geçtiğimiz yıl iPhone 7 tanıtıldığında iPhone fanlarını en çok üzen noktalardan biri, yeni modelin kulaklık girişinin olmaması olmuştu. Muhtemelen bu girişi ne iPhone 8'de ne de iPhone 7s ve 7s Plus modellerinde göreceğiz. 3.5 mm kulaklık girişini yeni modellere nasıl eklersiniz şimdilik bilmiyoruz, ancak iPhone 7 için bir çözüm var.

    Diğer iPhone kullanıcıları gibi kulaklık girişinin hasretini çeken bir iPhone 7 kullanıcısı olan Scotty Allen, kendi telefonuna bu kulaklık girişini eklemeyi kafasına koymuş ve sonunda başarmış. Bunu bir proje gibi işleyen Allen, projeyi yaklaşık 17 haftada tamamlayabilmiş.

    iPhone 7'ye kulaklık girişi eklemek için parça değiştirmek ve elektroniğe kafa yormak zorunda kalan Scotty Allen, yolculuğu süresinde talihsizlikler de yaşamamış değil. Ancak sonunda kulaklık girişine kavuşmuş. Hemen etkileyici videoyu hemen yukarıda izleyebilirsiniz. Kim bilir, belki de iPhone 7'ye bir kulaklık girişi açmayı denersiniz.

    Videoyu izlemek için tıklayın.

    Etiketler: apple , iphone 7 , telefon , kulaklık girişi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri