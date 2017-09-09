iPhone 7 kulaklık girişi geri döndü!

Geçtiğimiz yıl iPhone 7 tanıtıldığında iPhone fanlarını en çok üzen noktalardan biri, yeni modelin kulaklık girişinin olmaması olmuştu. Muhtemelen bu girişi ne iPhone 8'de ne de iPhone 7s ve 7s Plus modellerinde göreceğiz. 3.5 mm kulaklık girişini yeni modellere nasıl eklersiniz şimdilik bilmiyoruz, ancak iPhone 7 için bir çözüm var.

Diğer iPhone kullanıcıları gibi kulaklık girişinin hasretini çeken bir iPhone 7 kullanıcısı olan Scotty Allen, kendi telefonuna bu kulaklık girişini eklemeyi kafasına koymuş ve sonunda başarmış. Bunu bir proje gibi işleyen Allen, projeyi yaklaşık 17 haftada tamamlayabilmiş.

iPhone 7'ye kulaklık girişi eklemek için parça değiştirmek ve elektroniğe kafa yormak zorunda kalan Scotty Allen, yolculuğu süresinde talihsizlikler de yaşamamış değil. Ancak sonunda kulaklık girişine kavuşmuş. Hemen etkileyici videoyu hemen yukarıda izleyebilirsiniz. Kim bilir, belki de iPhone 7'ye bir kulaklık girişi açmayı denersiniz.



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