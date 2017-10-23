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    iPhone 7 iPhone 8'den daha çok satıyor!

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 11:20 | Son Güncelleme:

    iPhone 8'in yeterli yeni özelliklere sahip olmaması, iPhone 7'yi cazip bir ürün haline getirdi!

    Apple'ın yeni iPhone 8 akıllı telefonunun rakibi hiç beklenmedik bir yerden geliyor: Apple'dan. Dağıtımcı anketlerini inceleyen analistlere göre iPhone 7, onun yerine geçmesi gereken iPhone 8'den daha çok satıyor, bunun sebebi de yeni telefonun yeterince yeni özelliklere sahip olmaması ve iPhone X'in hala piyasaya sürülmemiş olması olabilir.

    KeyBanc Capital Markets için çalışan analist John Vinh, iPhone 7 ile 8 arasındaki donanım ve fiyat farkının, önceki modeli daha cazip hale getirdiğini söyledi. Şu an iPhone 7'nin fiyatı 549$, buna karşılık çok da fazla bir yenilik sunmayan iPhone 8'in fiyatı 699$.

    iPhone 7 iPhone 8den daha çok satıyor

    Vihn'e göre bir çok müşteri de iPhone X için bekliyor ve yeni iPhone 8'i bu yüzden satın almaktan çekiniyor. iPhone X'in fiyatı da 999$ olacağı için, önden piyasaya sürülen ve çok da yenilik içermeyen iPhone 8'i almak çok çekici olmasa gerek.

    Ayrıca operatör şirketlerin iPhone 7 promosyonlarını ön planda tutması ve ücretleri makul seviyelere çekmesi de iPhone 8 satışlarını olumsuz etkiliyor. iPhone 7 ilk piyasaya sürüldüğünde operatörler onu desteklemek konusunda çok daha cesurca davranmıştı.

    iPhone X'in ön siparişleri 27 Ekim'de başlayacak ve o gün geldiğinde yeni amiral gemisinin stokları büyük ihtimalle hemen eriyecek. Bu durum iPhone 8'in satışlarını daha da olumsuz etkilemesi bekleniyor.

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    Etiketler: telefon
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