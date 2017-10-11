İpek Yolu Yıldızı Dream Türk TV ve NetD Müzik’te!

Tarihi İpek Yolu ülkeleri Çin, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin katılımı ile 12 Ekim’de Kazakistan’da “Silk Way Star” (İpek Yolu Yıldızı) televizyon müzik yarışması başlayacak, 12 bölümden oluşan yarışma gala konserine kadar devam edecek. Müzik yarışmaları,12 Ekim’den itibaren Dream Türk TV tarafından yayınlanacak.

Bu özel yarışmalarda Türkiye adına genç sanatçı Fulin yarışacak. Fulin, ülke hiti temasında Tarkan’ın dünya çapında yankı uyandıran şarkısı “Şımarık” ile sahneye çıkacak ve yarışma boyunca Türkçe, Kazakça, İngilizce ve Çince şarkı söyleyecek.

Kazakistan Devlet Televizyonu tarafından desteklenen bu özel proje, 9 ülkede yayınlanacak ve milyonlarca müziksever eşsiz bir geceye tanıklık edecek.

On iki bölümden oluşan yarışmanın Türkiye’deki resmi yayın ortağı Dream Türk TV olurken, dokuz kişiden oluşan uluslararası jüride Türkiye temsilcisi olarak Doğan Music Company’den (DMC) Pazarlama Direktörü Özden Bora yer alıyor. Bu özel yarışmanın kazananı ise, uluslararası jürinin verdiği oylarla belli olacak.

“Silk Way Star” yarışmalarını internetten takip etmek isteyenler ise, dünya genelinde en çok izlenen 3. YouTube kanalı olan NetD Müzik’in yeni projesi NetD Music World YouTube kanalından (youtube.com/user/Netdmusic) takip edebilecek.

Müzikseverlerin beğenisini kazanan Dream Türk TV’ye; D-Smart 112. kanaldan, tivibu 166.kanaldan, Türksat 4A uydusundan, dreamturk.com.tr ve blutv.com.tr’den erişilebilir.

Siz de tarihi İpek Yolu ülkelerinin katıldığı bu özel yayını sakın kaçırmayın!