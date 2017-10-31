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İpek Açar’in sevgilisi Alper Kömürcü kimdir, kaç yaşında?

Nisan 2015’te vefat eden sanatçı Kayahan’ın 22 yıllık eşi İpek Açar, müzisyen Alper Kömürcü ile aşk yaşamaya başladı. Gözler, magazin dünyasından uzak olan Alper Kömürcü’ye çevrildi. Peki İpek Açar’in sevgilisi Alper Kömürcü kimdir?

Hürriyet Haber
31.10.2017 - 16:18 | Son Güncelleme :

Alper Kömürcü 1980 yılında Ankara’da doğdu. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü’nü kazandı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ne burslu olarak kabul edildi. Alper Kömürcü, 2005 yılında Emrehan Halıcı’nın kurmuş olduğu Halıcı Bilişim Şirketi’nin düzenlediği “Bilgisayarla Beste Yarışması”nda Mongol Çocuk ve Özgürlük eseriyle Türkiye 1.liği kazandı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yüksek lisans programını kazandı ve eğitimini tamamladı. Müzik sektörünün önde gelen prodüktörlerinden İskender Paydaş’ın ve Cihan Sezer’in asistanlığını yaptı. Birçok albümde besteci, söz yazarı ve aranjör olarak yer aldı. Show Tv ve Plato Yapım’ın ortak projesi M.U.C.K. dizisinin müzik direktörlüğünü yaptı. 2011 yılında 19. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda En İyi Beste ve En İyi Aranjör ödüllerini kazandı. 2014’ün Mart ayında ilk solo albümü MAT‘ı çıkarttı.

YılAlbüm/SanatçıÇalışma
2009Herşeye Rağmen / Neslihan DemirtaşMüzik direktörü, aranjör
2009Biz Ayrıldık / ÖzgünBesteci, Söz yazarı, Aranjör
2012Aşk’a Dair / AlpayAranjör, Besteci
2012Konu Senden Açılınca / ÖzgünAranjör
2012Oysa Sen / Nedim ZeperAranjör
2012Benimle Yan / Guntac OzdemirAranjör

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