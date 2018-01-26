Face ID iPad Pro'ya da geliyor!

Apple hakkında şimdi çıkan haberler ise yeni nesil iPad Pro'larda da Face ID'nin olacağı yönünde. Kullanıcıların, bu haber kesin gözüyle bakmalarının bir sebebi var. Çünkü Apple, iOS kodlamalarında iPhone X'u, modern iPhone olarak hayda geçmişti. iOS'un dün yayınlanan iOS 11.3 sürümünün notlarında ise modern iPad ibaresi yer alıyor. Yeni nesil iPad Pro'ların Face ID'ye sahip olacağını gösteriyor.

Tedarik ve teknolojik yetersizliklerden ötürü iPad Pro modellerinde OLED ekran yerine LCD ekran bekleniyorken,ana ekran tuşuna da yer verilmeyeceği düşünülüyor. İnce çerçeveli bir tasarıma sahip olacağı ihtimaller arasında bulunuyorken, yeni bir Apple Pencil'ın çıkabileceği de yine düşünülenler arasında.