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Face ID iPad Pro'ya da geliyor!

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:

iPhone X'lerin en dikkat çeken teknolojilerinden biri olan Face ID'nin yeni nesil iPad Pro'lara da dahil edileceği ortaya çıktı.

Apple hakkında şimdi çıkan haberler ise yeni nesil iPad Pro'larda da Face ID'nin olacağı yönünde. Kullanıcıların, bu haber kesin gözüyle bakmalarının bir sebebi var. Çünkü Apple, iOS kodlamalarında iPhone X'u, modern iPhone olarak hayda geçmişti. iOS'un dün yayınlanan iOS 11.3 sürümünün notlarında ise modern iPad ibaresi yer alıyor. Yeni nesil iPad Pro'ların Face ID'ye sahip olacağını gösteriyor. 

Face ID iPad Proya da geliyor

Tedarik ve teknolojik yetersizliklerden ötürü iPad Pro modellerinde OLED ekran yerine LCD ekran bekleniyorken,ana ekran tuşuna da yer verilmeyeceği düşünülüyor. İnce çerçeveli bir tasarıma sahip olacağı ihtimaller arasında bulunuyorken, yeni bir Apple Pencil'ın çıkabileceği de yine düşünülenler arasında. 

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