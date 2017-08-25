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iPad Pro, dizüstü bilgisayarla rekabet etmeye başlıyor

Hürriyet Haber
25 Ağustos 2017 - 12:00Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 12:13

Apple, önümüzdeki aylarda gelecek olan yeni yazılımlarla ilgili geçtiğimiz Cuma günü birkaç video yayınlamıştı. Paylaşılan videolarda iPad Pro’nun iOS 11 ile neler yapabileceğini de içeriyor.

Apple, yeni iPad Pro modellerini Haziran ayında piyasaya sunduğunda, tabletten çok bir dizüstü bilgisayar gibi çalışmasını sağlayan tentpole özelliklerinin birçoğu yazılım güncellemelerinden kaynaklıydı.

Yeni iPad Pro modelleri daha güçlü bir işlemci ve daha geniş ekran gibi çeşitli donanım güncellemeleri ile geldi ancak masaüstü stili, sürükle bırak teknolojisi ve çoklu görev gibi önemli yazılım özellikleri bu cihazlarla birlikte gelmedi.

Ancak yapılan açıklamalarda, iOS 11’in gelmesiyle iPad yazılımında yeni bir dosya sistemi, çoklu görev özelliği gibi büyük özeliklerde beraberinde geliyor. Giriş ekranına dönmek zorunda kalmadan uygulamalar arasında geçiş yapabileceksiniz.

  iPad Pro, dizüstü bilgisayarla rekabet etmeye başlıyor tarafından hazırlanmıştır.

 

Etiketler: iPad , ipad pro , ios 11 , Apple , Teknoloji , kobi haberleri , kobihaberleri
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