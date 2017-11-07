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    iPad bir numara; tablet pazarı kötüye gidiyor!

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 07:29 | Son Güncelleme:

    Apple tabletlerde bir kez daha zirvede. Ama genel tabloda işler giderek kötüleşmeye devam ediyor...

    Tabletlerin popülerliği düşmeye devam ediyor. Araştırma firması IDC'nin yeni bir haberinin de desteklediği duruma göre, üç senedir 12 çeyrek boyunca tabletlerin popülerliği sürekli düşmeye devam etmiş, son ekonomik çeyrekte sadece 40 milyon ünite satılmış bulunuyor (geçen senenin aynı zamanında 42 milyondu).

    Beklendik şekilde, üç büyük üretici Apple, Samsung ve Amazon, piyasa payının kocaman bir %66.7'lik kısmını ellerinde bulunduruyorlar. Geçen seneki %57.2'ye göre bir yükseliş var.

    Genel tablet satışlarındaki düşüş trendine rağmen, Apple ve Amazon mal sevklerinde üçüncü çeyrekte seneden seneye yükselme görüldü. Buna karşın Samsung, %7.9 bir düşüş yaşadı ve mal sevkleri 6.5 milyondan 6 milyona geriledi.

    iPad bir numara; tablet pazarı kötüye gidiyor

    Apple zirvede kalmaya devam ediyor, ama 13 çeyrek boyunca yaşadığı düşüşlerin ardından ancak biraz sıçrayışa geçtiğini belirtmekte fayda var. Toplamda, Apple'ın pazar payı bu senenin üçüncü çeyreğinde %3.9 yükselerek 10.3 milyona çıktı.

    IDC'nin şöyle diyor: "Apple, rakipleri üzerindeki konumunu korumaya devam etse de, buna düşük fiyatlı iPad'in katkısı büyük".

    Tablet satışlarındaki düşüşün bir sebebi olarak da, insanların tabletleri tıpkı bir PC gibi, bir kere satın aldıktan sonra yenisine uzun süre ihtiyaç duymamaları görülüyor. Yani bir tabletin yeni bir sürümü çıktığında, bu kullanıcıların eski cihazlarını bırakıp yenisini almaları için yeterince cezbedici olmuyor.

    Bir de genel olarak akıllı cep telefonlarına kayma var. Bir zamanlar cep telefonlarıyla bilgisayarlar arasındaki aralıkta çekici bulunan tabletler, büyük ekranlı ve çok gelişmiş akıllı ceplerin yanında eski çekiciliklerini kaybediyorlar.

    Bunun yanında, IDC analisti Jitesh Ubrani'nin söylediğine göre özellikle düşük fiyatlı tabletlere ilgi var ve bu Apple gibi lüks cihaz satıcılar için bile geçerli.

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