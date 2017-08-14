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    IP ve MAC adresi nedir; ne işe yarıyor?

    chip.com.tr
    14 Ağustos 2017 - 07:54Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 07:54

    Adını sıkça duyduğumuz IP adresi ve MAC adresi tam olarak ne işe yarıyor? İşte bilmeniz gerekenler!

    Mektup gönderirken alıcının ev adresini bilmeniz gerekir. Postacı, adres sayesinde mektubun nereye gideceğini bilir. Adresin eşsiz olması gerekir, aynı adreste iki ev bulunmamalıdır.

    İnternet adresleri de posta hizmetine benzer biçimde çalışıyor. Cihazlarınız mektup göndermek yerine "veri paketleri" gönderiyor. Paketlerin nereye gideceğini ise IP ve MAC adresleri belirliyor.

    IP adresi nedir?

    IP adresi, internete bağlı cihazı tanıtan bir dizi sayıdır. Her servis sağlayıcısı, bir IP adresi havuzunu elinde bulundurur ve internete bağlandığınızda size bu adreslerden birini atar. IPv4 ve IPv6 olmak üzere iki tür IP adresi vardır. Sayısı 4,3 milyarı bulan IPv4 adresleri neredeyse tükenmiş durumdayken IPv6, 320 andesilyondan fazla adres sunar (2^128).

    Örnek IPv4 adresi: 52.220.192.241

    Örnek IPv6 adresi: 0:0:0:0:0:ffff:36dd:c0f1

    MAC adresi nedir?

    MAC adresi, ağa bağlı bir cihazın kendi üzerinde bulunan, üreticiler tarafından atanan tanıtıcıdır. MAC adresleri, çoğu zaman üç farklı biçimde yazılırlar. Bu biçimler, aşağıdaki gibi görünür:

    68:7F:74:12:34:56
    68-7F-74-12-34-56
    687.F74.123.456
    Adresin ilk altı hanesi üreticiyi temsil eder; son altı hanesi ise kart için eşsiz bir tanıtıcı numarasıdır. MAC adresi, cihazın hangi ağa bağlı olduğuyla ilgili bir bilgi içermez.

    IP ve MAC Adresleri Nasıl Birlikte Çalışır?

    IP adresi, TCP/IP protokolü yardımıyla veriyi bir ağdan diğerine taşımakta kullanılır. MAC adresi ise veriyi ağdaki doğru cihaza taşımakta kullanılır.

    MAC Adreslerinin Faydaları

    Modern router'larda belirli MAC adreslerini engellemeniz, sadece belirli MAC adreslerinin ağa bağlanmasını sağlamanız mümkün. Aynısını IP adresleriyle yapamıyorsunuz çünkü dahili IP adresi router tarafından bağlantı sırasında sağlanıyor ve bağlantı kesildiğinde adres bırakılıyor. Bu yüzden telefonunuz bu sabah kalktığınızda 192.168.0.4 adresine, akşam işten eve geldiğinizde 192.168.0.6 adresini alabilir. Bu durumda 192.168.0.4'ü engellemek bir işe yaramayacaktır.

    Etiketler: ip adresi , mac adresi , bilgisayar
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