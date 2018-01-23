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IOTA nedir? MIOTA fiyatları ne kadar?

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

Kripto para birimleri şu anda en çok konuşulan konulardan birisi. Bu sektörde de en çok Bitcoin yer kaplıyor. Bir anda yükselişi, bir anda düşüşü ile gözleri kendisine çevirmiş durumda. Bitcoin'den sonra şu sıralar bir anda parlayan kripto para birimi IOTA. Peki IOTA nedir? İşte IOTA hakkında merak edilenler...

IOTA, gündemde yerini koruyan ve geçtiğimiz günlerde bir anda yükselişilye dikkatleri üzerine çeken bir kripto para birimi.  Yalnız IOTA'nın, Bitcoin dahil olmak üzere diğer kripto para birimlerine göre daha verimli, daha hızlı ve en önemlisi daha güvenilir olduğu biliniyor. IOTA'yı diğer kripto paralardan ayıran özelliği Tangle yani kördüğüm özelliği. Bu sisteme göre IOTA'ya transfer yapmak isteyenlerin iki tane daha transfer onaylamaları gerekiyor. Yani sisteme yeni bir transfer girişi yapmak için rastgele iki transfer daha seçip, bağlı anahtarlar ile bakiye kontrol edildikten sonra onaylanıyor. 

Bu oluşma sürecinin olmasının sebebi ise sahte kimliklere ve spam uygulamalarına karşı önlem almak. Bu sistemin daha hızlı ve daha güvenilir olmasını bu sistem sağlıyor. Bu sistemin güvenilir olması büyük şirketlerin de ilgisini çekmiş durumda. Çünkü Microsoft ve Jufitsi gibi şirketler, IOTA'ya yatırım yapıyor. IOTA'nın bir anda yükselmesinin sebebi Microsoft ve Fujitsi'nin yatırım yapmasından kaynaklı. 

IOTA'nın Son 1 Haftalık Analizi 

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Etiketler: Sanal Para
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