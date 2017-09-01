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IoT Telco Labs hızlandırma programına seçilen 5 girişim

Hürriyet Haber
01.09.2017 - 09:50 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 09:58

Telekom ve nesnelerin interneti alanlarında faaliyet gösteren girişimler için düzenlenen hızlandırma programı IoT-Telco Labs programının 2. dönemine seçilen 5 girişim açıklandı. Geçtiğimiz Aralık ayında başvurularını almaya başlayan programa seçilen 5 girişim ve faaliyet alanları ise şöyle:

LOKİ

Nesnelerin interneti alanında hizmet veren bir girişim olan LOKI, bulut tabanlı bir siber güvenlik ve ağ yönetimi servisi. Kolay kullanımı ile dikkatleri çeken LOKI, ofis ve evinizin güvenliğini sağlıyor. LOKI’nin en önemli özelliği ise teknik bilgi gerektirmeden kullanılabilmesi.

Mobilmed

Sağlık alanında çözümler sunan Mobilmed, 2015 yılından bu yana mobil biyomedikal cihaz tasarım ve uygulama çözümlerini konusunda çalışmalar yapıyor. Yara bandı şeklinde mobil EKG cihazı ve bir mobil uygulama geliştiren Mobilmed, cihazdan alınan kalp sinyallerini cep telefonunuza gönderebiliyor.

Most

2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Teknopark’ında kurulan Most, rehabilitasyon alanında teknoloji ile ilgili Ar-Ge çalışmaları yapıyor. Rehabilitasyon ile teknolojiyi bir araya getirmek isteyen Most’un geliştirdiği ürünler arasında omuz, kol ve el kısıtlılıkları yaşayan hastaların rehabilitasyonunda kullanılmak üzere geliştirilen 55 inçlik dokunmatik ekranlı bir akıllı aktivite masası da mevcut.

Bagaj

Kişisel depolama çözümü olarak karşımıza çıkan Bagaj, sunduğu vestiyer ve emanet dolap hizmetleri sayesinde etkinliklerde kullanılmayı hedefliyor. Mobil tabanlı bir servis olan Bagaj, şu an için çeşitli etkinlik ve plajlarda kullanılıyor.

Buy Buddy

Giyim mağazalarında kullanılmak için tasarlanan ve müşterilerin kasaya gitmeden alışveriş yapmalarını sağlayan Buy Buddy, geçtiğimiz Mayıs ayında 500 Istanbul’dan yatırım almayı da başarmıştı.

IoT Telco Labs hızlandırma programına seçilen 5 girişim tarafından hazırlanmıştır.

 

Etiketler: girişim , Telco , nesnelerin interneti , IoT , Teknoloji , kobi haberleri , kobihaberleri , startup , start up , start up çalışma
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