iOT bu kez karın doyuruyor!

Servo Kiosk ile son buluyor. StartersHub XO programını tamamlamasının ardından ofis, okul, plaza gibi kapalı alanlarda hizmete başlayan Servo Kiosk, bir buzdolabının içine sağlıklı bir kafeteryayı sığdırıyor. Nesnelerin İnterneti trendini ofislerin en temel ihtiyacını karşılamak için katma değere dönüştüren kiosk üniteleri, çalışma alanlarında kolayca konumlandırılabilen akıllı bir buzdolabı olarak işlev görüyor. Üstelik kurulum ve hizmete alma için şirketlerin herhangi bir bütçe ayırması gerekmiyor.

Mobil uygulamayı indirip, sisteme ödeme bilgilerini tanımlayan çalışanlar, Servo Kiosk'u kullanmak istedikleri zaman bir tuşla dolabın kilidini açarak diledikleri yiyecekleri anında alıyor. Akıllı sensörler, kapak kapatıldığında eksilen ürünleri hatasız tespit ediyor ve kayıtlı ödeme yöntemi üzerinden tahsilat gerçekleşiyor. Tüm sürecin otomatik olarak yürütülmesi sayesinde bir satış görevlisine gerek kalmıyor.

Kioskları işleten anlaşmalı gıda tedarikçileri, dolap içi sıcaklık verilerinden, satış ve stok durumlarına kadar her aşamayı merkezi sistemden takip ederek stok ve dağıtım planlamasını yapıyor. Böylelikle çalışanlar yiyecek için Servo Kiosk'a doğru adım attığında, aradıkları yiyeceğin dolapta bulunması sağlanıyor. Akıllı etiketlerle dolaptaki ürünlerin son kullanma tarihlerinin takip edilmesi, Servo Kiosk'ta her an en taze ve sağlıklı gıdaların yer almasına imkân tanıyor.

StartersHub XO programını ekim ayında tamamlayan Servo Kiosk, prototip çalışmalarının başarıyla sonuçlanması ile birlikte IoT destekli buzdolabını ofis, okul, spor salonu gibi kapalı alanlarda hizmete sundu. İlk etapta uluslararası bir medya ajansının İstanbul ofisinde ve dünyanın en büyük spor giyim markalarından birinin Türkiye genel müdürlük binasında konumlandırılan kiosklar, 7/24 taze ve sağlıklı yiyeceklere birkaç adımda ulaşabilen çalışanlardan ilgi gördü. Bu lokasyonlarda gıda partneri olarak taze ve lezzetli yiyecekleri ile öne çıkan Hub Food ile çalışan Servo Kiosk, Meal Box gibi tanınmış markalarla ve ofis pazarını hedefleyen sektörel girişimlerle hem hizmet bölgesini hem de menü seçeneklerini genişletme çalışmaları yapıyor.