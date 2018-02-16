iOS için Google Maps güncellendi!

iOS için güncellenen Google Haritalar uygulaması ile sunulan özellikler, bundan 1 yıl önce Android için sunulan Google Haritalar özellikleriyle aynı. Artık iOS kullanıcıları da, ekranın alt kısmına yerleştirilen Keşfedin, Araba ve Toplu Taşıma menüleri, yerel restoranlar ve toplu taşıma bilgilerini görebiliyor.

Kullanıcılara sunulan Keşfedin özelliği ile mevcut etkinlikler, hava durumu ve restoran önerileri sunuluyor. Ayrıca, bu bölüme ATM’ler, kafeler, eczaneler, benzin istasyonları ve manavlar da eklenmiş durumda. Anlayacağınız, bu bölümde iOS kullanıcıları, etraflarında neler olduğunu görebiliyor. Ayrıca, bölgenin çekilmiş fotoğrafları ve o bölge hakkındaki yorumlar da, bu bölümde görülebiliyor. Araba ve Toplu Taşıma menüsü ise navigasyon ve yerel toplu taşıma bilgileri hizmeti sunuyor. Buradan da kullanıcılara, evlerine ve işlerine gitmeleri için toplu taşıma önerileri sunuluyor.