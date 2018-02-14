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    iOS 12 iPhone'ları işte böyle değiştirecek!

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 10:08 | Son Güncelleme:

    Apple kullanıcıları, iOS 12'nin sonbaharda gelmesini beklerken, yeni sürümün de taslak olarak ne üzerine olacağı belli oldu. Şirket, yeni sürümde, kalite ve dayanıklılığa önem verecek.

    Apple, her yıl yeni ürünler çıkartmaya devam ederken, bir yandan da yeni sürümler yayınlıyor. Yayınlanan yeni sürümler, hem iPhone'u, hem iPad'i, hem de Mac'i kapsıyor. Apple kullanıcıları da, sonbaharda yayınlanması beklenen iOS 12 sürümünün, kendilerine pek çok yenilik sağlayacağını düşünüyor. Ancak şirketin bu yıl ki sürümü, yenilikten çok, dayanıklılık ve kalite üzerine olacak. 

    Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2018'de ilk duyurusunun yapılması beklenen iOS 12, "Peace" yani "Barış" kod adıyla anılıyor. Yeni sürümde kalite ve dayanıklılıktan sonra öne çıkacak başlıca yenilik ise Dijital Sağlık aracı ve FaceTime'da Animoji kullanımı sağlanacağı biliniyor. Şirketin yazılım şefi Craig Federighi’nin ekibiyle birlikte bu değişiklikleri duyurmasından sonra, iPhone, iPad ve CarPlay'in ana ekran noktasında bir tasarım değişikliğine gidildiği yeni özelliğin, 2019 yılına ertelendiği öğrenildi. 

     

    Etiketler: Apple , iOS , iOS 12 , Kalite , Dayanıklılık
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