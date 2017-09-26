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    Hürriyet >Teknoloji>iOS 11 Home butonu sorunuyla birlikte geldi!

    iOS 11 Home butonu sorunuyla birlikte geldi!

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 11:28 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 11:28

    Yayınlandığı zamandan beri çeşitli sorunlarla karşımıza çıkan iOS 11 bu sefer Home butonu gecikmesi ile karşımıza çıkıyor.

    Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 11 çıktığı zamandan beri kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna maruz kalıyor. iOS 11 ile birlikte gelen sorunlardan biri de Home tuşu gecikmesi... Peki bu ne demek?

     

    Kısa süre önce yayınlanan yeni sürüm mobil işletim sistemi iOS 11"i yükleyen kullanıcılar ilk olarak Home butonu gecikmeli tepki verdiğinden yakınmaya başladılar.

    Bu gecikme kimi zaman öyle boyutlara ulaşıyor ki, sürekli kullanılan uygulamalarda gözle görülür bir zaman kaybı ortaya çıkıyor. Gelen şikayetler üzerinde araştırma yapan bağımsız yazılım uzmanlarına göre ise bu durum kasıtlı bir düzenlemenin sonucu oluşmuş olabilir.

    Yani daha önce de bilindiği üzere kullanıcı odaklı bir işletim sistemi olan iOS, kullanıcı ne yaparsa önceliği ona veriyordu. Ancak iOS 11 ile beraber yeni iPhone X için ekrana eklenen Home butonu işlevi, fiziksel butonu sahip eski cihazlarda gecikmeye sebebiyet vermekte. Dolayısıyla Apple"ın mobil tarafta daha önce sorunsuz işleyen geriye dönük uyumluluğu, yeni iPhone X yüzünden sekteye uğramış gibi gözüküyor.

    Etiketler: Home Butonu , ios 11 , Apple
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