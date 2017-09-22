iOS 11'in gizli özelliği ortaya çıktı!

iOS 11, Kontrol Merkezi'nin görünümünde ciddi değişiklikler yapıyor. Burada gördüğünüz Bluetooth ve Wi-Fi düğmeleri ise tam olarak sandığınız şeyi yapmıyor olabilir.

Yeni bir keşif, Kontrol Merkezi'nde Bluetooth ve Wi-Fi düğmelerine basarak bu işlevleri tam olarak kapatmadığınızı ortaya çıkardı. Bluetooth ve Wi-Fi'yi tam olarak kapatmak için Ayarlar'a gitmeniz ve ayarları buradan kapatmanız gerekiyor. Apple, Kontrol Merkezi'ndeki durumu iOS 11 destek sayfasında şöyle anlatıyor:

"iOS 11 ve sonrasında Kontrol Merkezi'ndeki Wi-Fi ve Bluetooth düğmelerini kullandığınızda, cihazınız Wi-Fi ve Bluetooth aksesuarlarıyla olan bağlantısını hemen keser. Wi-Fi ve Bluetooth, kullanılabilir halde kalır."

Yani Apple'a göre AirDrop, AirPlay, Apple Pencil, Apple Watch, Handoff, Instant Hotspot ve Location Services gibi işlevler çalışmaya devam ediyor. Ancak bu iPhone ve iPad'leri tehlikelere açık bırakabilir çünkü kullanıcı, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısını gerçekten kapattığını sanıyor.

iOS 11'de Wi-Fi ve Bluetooth'u açıp kapamayla ilgili başka garip ilkeler de var. Örneğin Wi-Fi ve Bluetooth'u Kontrol Merkezi'nden kapatıp, cihazınızı baştan başlatırsanız, sabah 05:00'te bu bağlantılar tekrar açılıyor.