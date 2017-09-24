iOS 11'in gizli kalan özellikleri

1. Otomatik kurulum

Bu yeniliği iOS cihazınızı geri yükleyene kadar veya yeni bir iOS cihazı alana kadar fark etmeyeceksiniz. iOS 11 artık iCloud Keychain parolaları, Wi-Fi oturumları, sistem tercihleri gibi tüm önemli bilgileri mevcut iOS cihazlarından alabiliyor.

2. Parolaları otomatik doldurma

Safari'yi bırakıp, parolaları hatırlamak zorunda kaldığınızda başınız ağrıyabiliyor. iOS 11, Safari parolalarına uygulamalardan ulaşmaya izin veriyor ve bu sorunu çözüyor.

3. Otomatik katılma

iPhone veya iPad'inizin evinizdeki hızlı Wi-Fi'ı bırakıp, komşunuzun berbat bağlantısına konmasından bıktınız mı? Kullanmak istemediğiniz ağı seçin ve otomatik katılmayı kapatın.

4. Acil arama

iOS 11'deki yeni panik modu, güç düğmesine beş kez basarak acil arama seçeneğini ekrana getirmenizi sağlıyor. İşlev, Medical ID'de belirttiğiniz kişilere konumunuzu da gönderiyor. Acil durumlar dışında bu işleve dokunmamanızda elbette fayda var.

5. Siri sorularınızı düzenleyin

Siri'ye bir şey söyledikten sonra ekrana dokunup, yazdıklarınızı önerilen seçeneklerle düzenleyebilir veya düzeltmeyi kendiniz yazabilirsiniz.





6. Epostalarınızı el yazısıyla yazın

iOS 11'in Posta uygulaması, geçen sene Mesajlar uygulamasına gelen işleve kavuştu: Artık el yazınızı epostalara ekleyebiliyorsunuz. Bunun için kopyala/yapıştır kutucuğu görünene kadar ekrana dokunun ve parmağınızı kaldırmayın. Bunun ardından Çizim ekle'yi görene kadar sürükleyin.

7. Mesajları susturun

İlgilenmediğiniz bir mesaj dizisi için her defasında uyarı almak istemiyorsanız, Mesajlar'daki Uyarıları Gizle işlevini kullanın. Mesajlar'da susturmak istediğiniz mesajı sola sürükleyin. Yeni seçeneği burada görebileceksiniz.

8. QR kodları

iOS 11'de QR kodlarını okutmak için üçüncü parti uygulamalara ihtiyacınız yok. Kamera uygulaması, QR kodlarını okuyabiliyor.

9. Klavyeyi küçültün

iPhone Plus'ınız varsa tek elle yazı yazmanın imkansız olduğunu fark etmişsinizdir. Artık bu sorun değil. Emoji simgesini basılı tuttuğunuzda üç farklı klavye tasarımı göreceksiniz. Normal klavye ortada yer alıyor. Diğer iki klavye ise klavyeyi ekranın sol veya sağ tarafına yaklaştırmanızı sağlıyor.



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