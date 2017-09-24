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    iOS 11'in gizli kalan özellikleri

    Hürriyet Haber
    24.09.2017 - 07:05 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 07:05

    iOS 11 birçok geliştirmeyle geliyor ancak yeni sürümdeki her yenilik, manşetlere taşınmadı. Apple'ın yenilenen işletim sisteminde çok daha fazlası var.

    1. Otomatik kurulum

    Bu yeniliği iOS cihazınızı geri yükleyene kadar veya yeni bir iOS cihazı alana kadar fark etmeyeceksiniz. iOS 11 artık iCloud Keychain parolaları, Wi-Fi oturumları, sistem tercihleri gibi tüm önemli bilgileri mevcut iOS cihazlarından alabiliyor.

    2. Parolaları otomatik doldurma

    Safari'yi bırakıp, parolaları hatırlamak zorunda kaldığınızda başınız ağrıyabiliyor. iOS 11, Safari parolalarına uygulamalardan ulaşmaya izin veriyor ve bu sorunu çözüyor.

    3. Otomatik katılma

    iPhone veya iPad'inizin evinizdeki hızlı Wi-Fi'ı bırakıp, komşunuzun berbat bağlantısına konmasından bıktınız mı? Kullanmak istemediğiniz ağı seçin ve otomatik katılmayı kapatın.

    4. Acil arama

    iOS 11'deki yeni panik modu, güç düğmesine beş kez basarak acil arama seçeneğini ekrana getirmenizi sağlıyor. İşlev, Medical ID'de belirttiğiniz kişilere konumunuzu da gönderiyor. Acil durumlar dışında bu işleve dokunmamanızda elbette fayda var.

    5. Siri sorularınızı düzenleyin

    Siri'ye bir şey söyledikten sonra ekrana dokunup, yazdıklarınızı önerilen seçeneklerle düzenleyebilir veya düzeltmeyi kendiniz yazabilirsiniz.

    iOS 11in gizli kalan özellikleri

    6. Epostalarınızı el yazısıyla yazın

    iOS 11'in Posta uygulaması, geçen sene Mesajlar uygulamasına gelen işleve kavuştu: Artık el yazınızı epostalara ekleyebiliyorsunuz. Bunun için kopyala/yapıştır kutucuğu görünene kadar ekrana dokunun ve parmağınızı kaldırmayın. Bunun ardından Çizim ekle'yi görene kadar sürükleyin.

    7. Mesajları susturun

    İlgilenmediğiniz bir mesaj dizisi için her defasında uyarı almak istemiyorsanız, Mesajlar'daki Uyarıları Gizle işlevini kullanın. Mesajlar'da susturmak istediğiniz mesajı sola sürükleyin. Yeni seçeneği burada görebileceksiniz.

    8. QR kodları

    iOS 11'de QR kodlarını okutmak için üçüncü parti uygulamalara ihtiyacınız yok. Kamera uygulaması, QR kodlarını okuyabiliyor.

    9. Klavyeyi küçültün

    iPhone Plus'ınız varsa tek elle yazı yazmanın imkansız olduğunu fark etmişsinizdir. Artık bu sorun değil. Emoji simgesini basılı tuttuğunuzda üç farklı klavye tasarımı göreceksiniz. Normal klavye ortada yer alıyor. Diğer iki klavye ise klavyeyi ekranın sol veya sağ tarafına yaklaştırmanızı sağlıyor.

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    Etiketler: ios 11 , apple , ios 11 indir , iphone x
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