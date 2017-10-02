iOS 11'i yükleyenlerin iPhone'ları hızlanıyor mu?

Apple, sonbahar etkinliğinden bir hafta sonra iOS 11’i yayınlamıştı. Birçok yenilik içeren bu güncelleme hataları da beraberinde getirdi. Bu sebeple iOS 11.01’i kullanıma sunan şirket, daha kararlı bir sürüm olması beklenen iOS 11.1’i de test etmeye başladı. İlk betası halka açık olarak yayınlanan yeni iOS sürümünün iPhone modelleri üzerindeki performansını gösteren test videoları yayınlandı.

iOS 11’in betalarında batarya performansı konusunda çok büyük problem yaşamayan kullanıcılar, final sürümü ile birlikte ciddi sıkıntılar yaşadıklarını bildirmeye başladılar. Bazı cihazlarda iOS 10.3.3’e göre kullanım süresinin yarı yarıya azaldığı görüldü. Bu sorunun üzerinde duran Apple, iOS 11’in ilk büyük ara güncellemesi ile kullanıcılardan gelen şikayetlere dur demek istiyor.





YouTouber iAppleBytes, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6 ve iPhone 5s üzerinde iOS 11.1 ve iOS 11.01‘i karşılaştırdı. Final sürümünün Kasım ayında iPhone X’in satışa sunulması ile birlikte yayınlanması beklenen iOS 11.1’in performansı merak konusu.

İlk betası olması sebebiyle yeni sürümün iPhone’lar üzerinde çok büyük bir performans artışı göstermesini beklemek yanlış olur. Ancak iOS 11 ve iOS 11.01’e göre daha az hata içeren bir sürüm olacağı muhakkak.