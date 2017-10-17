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    iOS 11'i yüklemekte herkes tedirgin!

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 07:17 | Son Güncelleme:

    iOS 11'in yayılma oranı henüz yüzde 44 ve yeni işletim sistemi, iOS 10'dan çok daha yavaş yayılıyor!

    herkesin rüyalarını süslyoriOS'un Android'e göre çok daha az sayıda ve çeşitte cihazda bulunması, iOS'un yeni sürümlerinin yayılmasını ciddi derecede hızlandırıyor. Ama bu sene iOS 11'in çıkışıyla Apple biraz bu hızını kaybetmiş olabilir.

    Mixpanel'den gelen verilere göre iOS 11 ve iOS 10'un piyasa payları şu an %44.74 ve %45.39 civarlarında. Piyasa payındaki sürekli dalgalanmalar sebebiyle iOS 11'in önceki sürümünü aşıp aşmadığını anlamak zor, ama iki sürümün de şu an burun buruna yarıştığı açık ve yeni sürüm her an eskisinin önüne geçebilir, tabii zaten geçmediyse.

    En ilginci ise iOS 11'in geçen seneki iOS 10 ile aynı zaman aralığında ne kadar yayıldığının karşılaştırması. iOS 11 geçen ay çıktığından beri 23 gün olmasına rağmen sadece %44.74 yayılma oranına sahip. Buna kıyasla, geçen sene iOS 10 aynı zaman aralığında %58.65 paya sahip olmuştu.

    iOS 11i yüklemekte herkes tedirgin

    İşletim sisteminin daha yavaş yayılmasında birkaç faktör etkili olabilir. iOS 11'de şikayet edilen bazı hatalar, çakılmalar ve pil ömrü problemleri kullanıcıların Apple'ın bunları düzeltene kadar güncelleme için motivasyonunu düşürmüş olabilir.

    Başka bir sebep de geçen senenin aksine bu sene iOS 11'li çok fazla cihazın aktif edilmiyor oluşu olabilir, çünkü insanlar iPhone X'i bekliyor olabilirler. iPhone X, Kasım'da piyasaya çıktığında muhtemelen işletim sisteminin yayılmasında bir sıçrama görülecek.

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